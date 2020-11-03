İzmir'deki depremin ardından gelen umudun adı Ayda bebek! 91 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı

İzmir'de meydana gelen depremin ardından kurtama çalışmaları devam ediyor. Rıza Bey Apartmanı enkazında yapılan kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altından bir ses duyan ekipler o bölgeye doğru yoğunlaştı.

"BEN AYDA, İYİYİM"

Göçük altından gelen sesin 4 yaşındaki Ayda'ya ait olduğu anlaşıldı ve yoğun kurtarma çalışmaları başlatıldı.

91 saat sonra enkaz altından çıkarılan Ayda Gezgin'e ilk olarak oksijen tüpü ile müdahale edildi. İlk başta çığlık sesi duyarak bölgeye yoğunlaştıklarını belirten arama kurtarma ekipleri, Ayda'nın ilk sözlerinin " Ben Ayda, iyiyim." olduğunu ifade ettiler.

Levent Onur (Görevli): Enkaz altında onu gördüm, ellerini oynattı. Bütün yorgunluğumuz o anda bitti. Ben de babayım. 6 yaşında evladım var. 1 Kasım'da doğum günüydü. Elif ve Ayda bana doğum günü sürprizi yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan 91 saat sonra göçük altından kurtarılan Ayda bebek ile ilgili duygulu bir paylaşım geldi...

91 saat sonra Ayda kızımıza canlı olarak ulaşılmasının büyük sevincini yaşıyorum. Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın!

Son ana kadar hiçbir candan vazgeçmeyen tüm arama kurtarma çalışanları sağolun, varolun! pic.twitter.com/zCvhCAGwZy — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 3, 2020

ENKAZ ALTINDAN ÇIKAN MUCİZENİN İLK KARESİ...

Enkaz altından çıkarılan 4 yaşındaki Ayda bebek ile ilgili yeni bir fotoğraf geldi... Ayda'nın fotoğrafta dar bir yerde olduğu görülüyor.

Doğanlar Apartmanı enkazından 65 saat sonra çıkarılan Elif'in ardından, 91 saat sonra göçük altından sağ çıkarılan Ayda, Türkiye'nin umudu oldu.

Spor camiasından da Ayda bebek için paylaşımlar geldi...