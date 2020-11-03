Haberler Haberler İzmir'deki depremin ardından gelen umudun adı Ayda bebek! 91 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı

'deki depremin ardından gelen umudun adı bebek! 91 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı

'de yaşanan felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken 91.saatte bir mucize yaşandı. 'nın enkazından sağ olarak çıkarılan bebek Türkiye'nin umudu oldu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 10:42 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 11:34
İzmir'deki depremin ardından gelen umudun adı Ayda bebek! 91 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı

'de meydana gelen depremin ardından kurtama çalışmaları devam ediyor. enkazında yapılan kurtarma çalışmaları sırasında altından bir ses duyan ekipler o bölgeye doğru yoğunlaştı.

"BEN AYDA, İYİYİM"

Göçük altından gelen sesin 4 yaşındaki 'ya ait olduğu anlaşıldı ve yoğun kurtarma çalışmaları başlatıldı.

91 saat sonra enkaz altından çıkarılan Ayda Gezgin'e ilk olarak oksijen tüpü ile müdahale edildi. İlk başta çığlık sesi duyarak bölgeye yoğunlaştıklarını belirten arama kurtarma ekipleri, Ayda'nın ilk sözlerinin " Ben Ayda, iyiyim." olduğunu ifade ettiler.

Levent Onur (Görevli): Enkaz altında onu gördüm, ellerini oynattı. Bütün yorgunluğumuz o anda bitti. Ben de babayım. 6 yaşında evladım var. 1 Kasım'da doğum günüydü. Elif ve Ayda bana doğum günü sürprizi yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan 91 saat sonra göçük altından kurtarılan ile ilgili duygulu bir paylaşım geldi...

ENKAZ ALTINDAN ÇIKAN MUCİZENİN İLK KARESİ...

Enkaz altından çıkarılan 4 yaşındaki Ayda bebek ile ilgili yeni bir fotoğraf geldi... Ayda'nın fotoğrafta dar bir yerde olduğu görülüyor.

Doğanlar Apartmanı enkazından 65 saat sonra çıkarılan Elif'in ardından, 91 saat sonra göçük altından sağ çıkarılan Ayda, Türkiye'nin umudu oldu.

Spor camiasından da Ayda bebek için paylaşımlar geldi...

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