Dangal filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Aamir Khan filmleri izle...

Dünyaca ünlü yönetmen ve oyuncu Aamir Khan'ın sevilen filmleri arasında yer alan Dangal bu akşam sinemaseverler ile buluşacak.

DANGAL FİLMİNİN KONUSU NE?

Mahavir Singh, güreşte bölgesel olarak birçok başarı kazanmış, Hindistan şampiyonu olmuş bir sporcudur. Singh, tecrübelerini aktarıp yetiştireceği, Hindistan için uluslararası alanda bir madalya kazanacak bir erkek çocuk sahibi olmayı her şeyden çok istemektedir. Ancak 4 kızı olmasına rağmen hiç erkek çocuğu olmamıştır. Günün birinde kızları Babita ve Geeta'daki potansiyeli fark edince, onları bir erkek gibi güreş müsabakalarına hazırlamaya başlar. Mahavir'in gerçekleştiremediği hayallerini gerçekleştirmek, artık kızlarının elindedir.

DANGAL FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Aamir Khan, Sakshi Tanwar, Fatima Sana Shaikh, Sanya Malhotra ve Aparshakti Khurana filmin kadrosunda yer alıyor.