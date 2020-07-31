Beşiktaş ile anılan Sandro Wagner kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?
Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda yarışabilecek bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ın gündemine gelen Sandro Wagner futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Sandro Wagner kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?
Burak Yılmaz'ın ayrılmasıyla birlikte forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş Alman golcü Sandro Wagner'in menajeri Felix Frey'le görüştü.
SANDRO WAGNER KİMDİR?
29 Kasım 1987 yılında dünyaya gelen Sandro Wagner 194 cm boyunda ve forvet oynamaktadır. Bayern Münih'ten TJ Teda'ya 5 milyon euro bedelle transfer olmuştur. Sandro Wagner'in bonservisi elinde ve Beşiktaş ile adı anılmaktadır. Kariyeri boyunca 420 maçta 111 gol 32 asist yapmıştır.
- 31.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş ile anılan Sandro Wagner kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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