Beşiktaş ile anılan Sandro Wagner kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2020, Cuma
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ile anılan kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

Beşiktaş ile anılan Sandro Wagner kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

Şampiyonlar Ligi, ve 'nda yarışabilecek bir kadro kurmak isteyen 'ın gündemine gelen futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Sandro Wagner kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

'ın ayrılmasıyla birlikte forvet arayışlarına başlayan Alman golcü 'in menajeri Felix Frey'le görüştü.

SANDRO WAGNER KİMDİR?

29 Kasım 1987 yılında dünyaya gelen Sandro Wagner 194 cm boyunda ve forvet oynamaktadır. 'ten TJ Teda'ya 5 milyon euro bedelle transfer olmuştur. Sandro Wagner'in bonservisi elinde ve Beşiktaş ile adı anılmaktadır. Kariyeri boyunca 420 maçta 111 gol 32 asist yapmıştır.

  1. 31.07.2020
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