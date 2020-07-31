Beşiktaş ile anılan Sandro Wagner kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

Burak Yılmaz'ın ayrılmasıyla birlikte forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş Alman golcü Sandro Wagner'in menajeri Felix Frey'le görüştü.

SANDRO WAGNER KİMDİR?

29 Kasım 1987 yılında dünyaya gelen Sandro Wagner 194 cm boyunda ve forvet oynamaktadır. Bayern Münih'ten TJ Teda'ya 5 milyon euro bedelle transfer olmuştur. Sandro Wagner'in bonservisi elinde ve Beşiktaş ile adı anılmaktadır. Kariyeri boyunca 420 maçta 111 gol 32 asist yapmıştır.