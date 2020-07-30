Üniversiteler ne zaman açılıyor? YÖK açıkladı mı?

Yüksek Öğtetim Kurumu'nun üniversitelerin açılış tarihiyle ilgili açıklaması milyonlarca üniversite öğrencisinin gündeminde yer alan bir konu. Corona virüsü salgını sebebiyle üniversiteler bahar dönemi süresince uzaktan eğiyim olarak devam etmişti.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

2020 - 2020 eğitim öğretim yılı için YÖK'ten henüz resmi bir açıklama gelmedi.