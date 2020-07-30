Üniversiteler ne zaman açılıyor? YÖK açıkladı mı?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle tüm üniversiteler bahar dönemini uzaktan eğitim ile geçirdi. 2020-2021 eğitim öğretim döneminin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Üniversiteler ne zaman açılıyor? YÖK açıkladı mı?
Yüksek Öğtetim Kurumu'nun üniversitelerin açılış tarihiyle ilgili açıklaması milyonlarca üniversite öğrencisinin gündeminde yer alan bir konu. Corona virüsü salgını sebebiyle üniversiteler bahar dönemi süresince uzaktan eğiyim olarak devam etmişti.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
2020 - 2020 eğitim öğretim yılı için YÖK'ten henüz resmi bir açıklama gelmedi.
- 30.07.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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