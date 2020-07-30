Üniversiteler ne zaman açılıyor? YÖK açıkladı mı? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
30 Temmuz 2020, Perşembe
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Üniversiteler ne zaman açılıyor? açıkladı mı?

Üniversiteler ne zaman açılıyor? YÖK açıkladı mı?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle tüm üniversiteler bahar dönemini uzaktan eğitim ile geçirdi. 2020-2021 eğitim öğretim döneminin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Üniversiteler ne zaman açılıyor? açıkladı mı?

Yüksek Öğtetim Kurumu'nun üniversitelerin açılış tarihiyle ilgili açıklaması milyonlarca öğrencisinin gündeminde yer alan bir konu. Corona virüsü salgını sebebiyle üniversiteler bahar dönemi süresince uzaktan eğiyim olarak devam etmişti.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

2020 - 2020 eğitim öğretim yılı için 'ten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

  1. 30.07.2020
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