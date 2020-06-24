Antalya hava durumu? İstanbul ve Antalya'da bugün hava nasıl olacak?
Son günlerde Türkiye'nin batısında "süper hücre" adı verilen yaz sağanakları etkili olmaya başladı. Çeşitli olumsuzluklara neden olan bu sağanaklar, bugün de devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevre iller için uyarılarda bulundu. Yaz ayları olması nedeniyle Antalya'da deniz girecek turist ve vatandaşlar da bu şehrin hava durumunu merak ediyor. Peki, Antalya ve İstanbul'da bugün ve yarın (24-25 Haziran) hava nasıl olacak? İşte yanıtı...
İstanbul ve çevre illerde son günlerde "süper hücre" adı verilen yoğun yağışlar etkili oluyor. Su baskınları ve sel gibi çeşitli olumsuzluklara neden olan bu yağışlarla ilgili uzmanlardan da tedbirli olunması yönünde uyarılar geliyor. Turizmin merkezi olan Antalya'da ise denize girmek isteyen vatandaş ve turistler, kentin hava durumunu merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre bazı illerdeki hava durumu şöyle olacak:
Bugün (24 Haziran Çarşamba)
İstanbul: Gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Ankara: Çok bulutlu 27
İzmir: Parçalı bulutlu 29
Adana: Parçalı bulutlu 30
Antalya: Az bulutlu 28
Trabzon: Gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Az bulutlu 28
Yarın (25 Haziran Perşembe)
İstanbul: Gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Ankara: Az bulutlu 29
İzmir: Az bulutlu 31
Adana: Az bulutlu 31
Antalya: Az bulutlu 32
Trabzon: Gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı bulutlu 27
- 24.06.2020
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