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24 Haziran 2020, Çarşamba
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? ve Antalya'da bugün hava nasıl olacak?

Antalya hava durumu? İstanbul ve Antalya'da bugün hava nasıl olacak?

Son günlerde Türkiye'nin batısında "süper hücre" adı verilen yaz sağanakları etkili olmaya başladı. Çeşitli olumsuzluklara neden olan bu sağanaklar, bugün de devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ve çevre iller için uyarılarda bulundu. Yaz ayları olması nedeniyle 'da deniz girecek turist ve vatandaşlar da bu şehrin hava durumunu merak ediyor. Peki, Antalya ve İstanbul'da  bugün ve yarın (24-25 Haziran) hava nasıl olacak? İşte yanıtı...

ve çevre illerde son günlerde "süper hücre" adı verilen yoğun yağışlar etkili oluyor. Su baskınları ve sel gibi çeşitli olumsuzluklara neden olan bu yağışlarla ilgili uzmanlardan da tedbirli olunması yönünde uyarılar geliyor. Turizmin merkezi olan 'da ise denize girmek isteyen vatandaş ve turistler, kentin hava durumunu merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre bazı illerdeki şöyle olacak:

Bugün (24 Haziran Çarşamba)

İstanbul: Gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Ankara: Çok bulutlu 27

İzmir: Parçalı bulutlu 29

Adana: Parçalı bulutlu 30

Antalya: Az bulutlu 28

Trabzon: Gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Az bulutlu 28

Yarın (25 Haziran Perşembe)

İstanbul: Gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Ankara: Az bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu 31

Adana: Az bulutlu 31

Antalya: Az bulutlu 32

Trabzon: Gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı bulutlu 27

  1. 24.06.2020
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