Antalya hava durumu? İstanbul ve Antalya'da bugün hava nasıl olacak?

İstanbul ve çevre illerde son günlerde "süper hücre" adı verilen yoğun yağışlar etkili oluyor. Su baskınları ve sel gibi çeşitli olumsuzluklara neden olan bu yağışlarla ilgili uzmanlardan da tedbirli olunması yönünde uyarılar geliyor. Turizmin merkezi olan Antalya'da ise denize girmek isteyen vatandaş ve turistler, kentin hava durumunu merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre bazı illerdeki hava durumu şöyle olacak:

Bugün (24 Haziran Çarşamba)

İstanbul: Gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Ankara: Çok bulutlu 27

İzmir: Parçalı bulutlu 29

Adana: Parçalı bulutlu 30

Antalya: Az bulutlu 28

Trabzon: Gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Az bulutlu 28

Yarın (25 Haziran Perşembe)

İstanbul: Gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Ankara: Az bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu 31

Adana: Az bulutlu 31

Antalya: Az bulutlu 32

Trabzon: Gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı bulutlu 27