Son dakika: Hadımköy ve Çatalca'da korkutan hortum!

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki bazı ilçelerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak devam ediyor. Bazı bölgelerde ise dolu yağışı etkili oluyor.

Yağış nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunlaşırken, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 45 oldu.

HORTUM OLUŞTU

Yağış nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nde oluşan hortum ise vatandaşların telefon kameralarına yansıdı.