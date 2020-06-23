Son dakika: Hadımköy ve Çatalca'da korkutan hortum! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
23 Haziran 2020, Salı
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Haberler Genel Son dakika: Hadımköy ve Çatalca'da korkutan hortum!

Son dakika: ve 'da korkutan !

Son dakika: Hadımköy ve Çatalca'da korkutan hortum!

Son dakika haberi... 'un , Büyükçekmece ve ilçelerinde meydana geldi. Hortum, dolu ve fırtına olasılığı adına Meteoroloji Genel Müdürlüğü önceden bilgilendirme yapmıştı.

'un bazı bölgelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki bazı ilçelerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak devam ediyor. Bazı bölgelerde ise dolu yağışı etkili oluyor.

Yağış nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunlaşırken, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 45 oldu.

HORTUM OLUŞTU

Yağış nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nde oluşan ise vatandaşların telefon kameralarına yansıdı.

  1. 23.06.2020
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