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19 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Genel MEB açıkladı! Sorumluluk sınavı ertelendi mi? Sorumluluk sınavına kimler girecek?

açıkladı! ertelendi mi? Sorumluluk sınavına kimler girecek?

MEB açıkladı! Sorumluluk sınavı ertelendi mi? Sorumluluk sınavına kimler girecek?

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sorumluluk sınavına sadece 12’nci sınıf öğrencilerinin girebileceğini duyurdu. Yapılan açıklama sonrası adaylar araştırma yapmaya başladı. Peki, ne zaman? Ertelendi mi? Detaylar haberimizde...

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı , Twitter hesabından yaptığı açıklamayla hakkında bilgilendirme yaptı.

SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN? ERTELENDİ Mİ?

Daha önce 22-30 Haziran'dan tüm lise öğrencilerine yapılacağı açıklanan sorumluluk sınavına, yine aynı tarihlerde sadece lise son sınıf öğrencileri girecek. Milli Eğitim Bakan yardımcısı Mustafa Safran'ın açıklaması şu şekilde;

"Ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf düzeylerinde yapılması planlanan sorumluluk sınavları, yine aynı tarihler arasında, sadece 12'nci sınıflardan isteyen öğrencilerimize yönelik uygulanacaktır. Diğer sınıflardaki öğrencilerimiz eylül ayında yapılacak sınavlara katılacak olup herhangi hak kaybına uğramayacaktır. Tüm öğrencilere başarılar dilerim"

  1. 19.06.2020
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