Ankara'da yeni celple gelen askerlere özel corona virüsü kontrolleri
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını önlemleri kapsamında birliklerine teslim olan acemi erler, otogarlara gelişlerinden üniformalarını giydikleri ana kadar, birçok corona virüsü kontrollerinden geçti.
Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığına askerlik şubelerinden sevk edilen acemi erler, Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ), dezenfeksiyonu yapılmış hizmet aracıyla rütbeli personel tarafından karşılanıyor.
Ateş ölçümü, sağlık öyküsü ve yurt dışı hikayeleri alınan acemi erlerden, sağlık durumundan şüphe edilenler, 112 Acil Servis vasıtasıyla ilgili sağlık kuruluşuna sevk ediliyor. Sağlık kontrolünden geçmeyi başaran acemi erler ise sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde dezenfekte edilmiş hizmet araçlarına bindiriliyor.
AŞTİ'den komutanlık nizamiyesine getirilen acemi erlerin burada tekrar ateş ölçümü, sağlık öyküsü ve yurt dışı hikayesi alınıyor, sağlık kuruluşuna gönderilmesi uygun görülen erler sevk edilirken, herhangi bir sağlık problemi tespit edilmeyenler ise nizamiyeden Kayıt Kabul Merkezine gönderiliyor. Merkezde, acemi erler arasında en az 2 metre olacak şekilde sosyal mesafe korunarak kayıt işlemlerine başlanıyor. Erlere, son muayenelerinin ardından "Coronavirüsüne karşı Alınacak Tedbirler İstasyonu"nda rütbeli personel tarafından bilgilendirme yapılıyor.
Daha sonra, kamuflajları teslim edilen acemi erler, komutanlık içerisinde belirlenen izole bir alanda 14 gün karantinada tutuluyor. Karantina süresi dolan erler, vatani görevini yapmaya başlıyor.
"ONLARA GÖZÜMÜZ GİBİ BAKACAĞIMIZA EMİN OLABİLİRSİNİZ"
Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Tank Eğitim Alay Komutanlığı Er Eğitim Tabur Komutanı Tank Yarbay Taner Kaplan, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Kıymetli anneler ve babalar, değerli yavrularınız yeni yuvalarına kavuştu. Bizler de birer anne ve babayız. Sizin yavrularınız artık bizim evlatlarımız. Onlara gözümüz gibi bakacağımıza emin olabilirsiniz. Sizler gibi 7 gün 24 saat onların yanında olacağız. Her türlü kontrolleri yapıyoruz. Birliklerimizde hijyen ve emniyet adına tüm tedbirlerimizi aldık. Daha önceki Mehmetçikler gibi bu kardeşlerimizi de sağ salim, zinde ve daha sağlıklı olarak terhis edip size yollayacağız. Gözünüz arkada kalmasın, Mehmetçikler bize emanet."
- 07.06.2020
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