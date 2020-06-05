Son dönemlerde adı sık sık Beşiktaş ile anılan yıldız futbolcunun kariyeri, yaşamı, boyu, ve oynadığı mevki merak konusu oldu. Beşiktaşlı taraftarlar arama motorlarında sıklıkla Leroy Fer hakkında araştırma yapıyor. Peki, Leroy Fer kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?
Gelecek sezon serbest kalacak olan Leroy Fer Beşiktaş ile anlaşmaya oldukça yakın. Beşiktaş'ın bu transferi girişimi sonrası yıldız oyuncu Beşiktaşlı taraftarlar tarafından araştırılıyor.
LEROY FER KİMDİR?
5 Ocak 1990 yılında Hollanda'nın Zoetermeer kentinde dünyaya gelmiştir. Leroy Fer, futbola Feyenoord'un altyapısında başlamıştır. Sırayla Norwich City ve QPR'da forma giyen 30 yaşındaki yıldız futbolcu Leroy Fer, 2016 yılında Swansea City'e transfer oldu. Daha sonra Galler ekibinden Feyenoord'a geri dönen Fer'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Merkez orta sahada görev yapan Leroy Fer 188 cm boyunda. Bu sezon 23 maça çıkan Fer, 2 gol yapıp 2 de asist üretmeyi başardı.
- 05.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın gündemindeki yıldız Leroy Fer kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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