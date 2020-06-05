Beşiktaş'ın gündemindeki yıldız Leroy Fer kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
05 Haziran 2020, Cuma
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'ın gündemindeki yıldız kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

Beşiktaş'ın gündemindeki yıldız Leroy Fer kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

Son dönemlerde adı sık sık ile anılan yıldız futbolcunun kariyeri, yaşamı, boyu, ve oynadığı mevki merak konusu oldu. Beşiktaşlı taraftarlar arama motorlarında sıklıkla hakkında araştırma yapıyor. Peki, Leroy Fer kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

Gelecek sezon serbest kalacak olan ile anlaşmaya oldukça yakın. Beşiktaş'ın bu transferi girişimi sonrası yıldız oyuncu Beşiktaşlı taraftarlar tarafından araştırılıyor.

LEROY FER KİMDİR?

5 Ocak 1990 yılında 'nın Zoetermeer kentinde dünyaya gelmiştir. Leroy Fer, futbola Feyenoord'un altyapısında başlamıştır. Sırayla ve QPR'da forma giyen 30 yaşındaki yıldız futbolcu Leroy Fer, 2016 yılında Swansea City'e oldu. Daha sonra Galler ekibinden Feyenoord'a geri dönen Fer'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Merkez orta sahada görev yapan Leroy Fer 188 cm boyunda. Bu sezon 23 maça çıkan Fer, 2 gol yapıp 2 de asist üretmeyi başardı.

  1. 05.06.2020
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