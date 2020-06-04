Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Gelecek sezonun transfer planlaması için çalışmalarına başlayan siyah beyazlılar, sezonun ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Rtlnieuws.nl adlı internet sitesinin konu ile ilgili yazdığı özel haberde Fer'in, Türkiye'de futbol hayatına devam etmek istediği kaydedilirken, alacağı maaş ve kontratın detayları okuyuculara aktarıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş yaz transfer sezonunun ilk bombasını patlatıyor... Siyah beyazlılar, aktif futbol yaşantısını Feyenoord'da sürdüren ve sezonun sona ermesiyle beraber sözleşmesi sona erecek Leroy Fer'i kadrosuna katmaya çok yakın.
Rtlnieuws.nl adlı internet sitesinin konu ile ilgili yaptığı haber şu şekilde;
"Leroy Fer, Türkiye'ye gitmek istiyor.
Leroy Fer'in Rotterdam'daki kariyeri 1 sezon sürecek gibi duruyor. Orta saha oyuncusu, Feyenoord'dan ayrılmayı düşündüğünü ve Türk kulübü Beşiktaş'ta futbol kariyerine devam etmek istediğini bildirdi.
3 KATI MAAŞ ALACAK
Leroy Fer, şu anda Feyenoord'dan kazandığı miktarın 3 katını Beşiktaş'ta kazanacak. Öte yandan siyah beyazlılar 30 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık sözleşme önerdi.
Kısa süre öncesine kadar Fer'in Feyenoord ile devam edeceği düşünülüyordu. Hatta, kulüple yeni sözleşme imzalaması fikri ön plandaydı ancak artık işler değişti."
- 04.06.2020
- Güncelleme: 04.06.2020 13:58
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın Leroy Fer transferi an meselesi! Ücreti... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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