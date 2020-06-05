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05 Haziran 2020, Cuma
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taktik çalıştı

Kara Kartal taktik çalıştı

, 'nde sürdürdüğü hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

, 'nde sürdürdüğü hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. İdman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.
  1. 5.6.2020
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