Haberler Galeri Beşiktaş ve Fiorentina 1. Lig'in yıldızına talip oldu! Transfer bedeli...

Beşiktaş ve Fiorentina 1. Lig'in yıldızına talip oldu! Transfer bedeli...

İtalyan medyası, sürpriz transfer harekatını duyurdu... Buna göre Beşiktaş, Sivasspor, Genoa, Fiorentina ve çeşitli Hollanda kulüpleri, TFF 1. Lig'de top koşturan yıldız ismin peşine düştü. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

4 Haziran 2020 Perşembe 11:11 Güncelleme: 04.06.2020 11:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





