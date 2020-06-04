Beşiktaş ve Fiorentina 1. Lig'in yıldızına talip oldu! Transfer bedeli... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Beşiktaş ve Fiorentina 1. Lig'in yıldızına talip oldu! Transfer bedeli...

Beşiktaş ve Fiorentina 1. Lig'in yıldızına talip oldu! Transfer bedeli...

İtalyan medyası, sürpriz transfer harekatını duyurdu... Buna göre Beşiktaş, Sivasspor, Genoa, Fiorentina ve çeşitli Hollanda kulüpleri, TFF 1. Lig'de top koşturan yıldız ismin peşine düştü. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
4 Haziran 2020 Perşembe 11:11 Güncelleme: 04.06.2020 11:25
Beşiktaş ve Fiorentina 1. Lig'in yıldızına talip oldu! Transfer bedeli...

Coronavirüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada kulüpler, mali olarak büyük zarara uğrarken, transferde düşük bütçeli isimlere yönelmeye gitti.

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Beşiktaş ve Fiorentina 1. Lig'in yıldızına talip oldu! Transfer bedeli...

Bu bağlamda gerek Süper Lig kulüpleri, gerekse Avrupa kulüpleri scoutlarıyla beraber yaptığı çalışmada, takımlarına fayda sağlacak ve maliyeti uygun isimlere göz dikiyor.

Beşiktaş ve Fiorentina 1. Lig'in yıldızına talip oldu! Transfer bedeli...

İtalyan medyası, yazdığı haberde Beşiktaş, Fiorentina, Sivasspor, Genoa ve çeşitli Hollandalı kulüplerin peşinde olduğu yıldız ismi yazarken, bu transferin ortalama 500.000 euroya tamamlanabilceğini ifade etti.

Beşiktaş ve Fiorentina 1. Lig'in yıldızına talip oldu! Transfer bedeli...

Calciomercato.it adlı internet sitesi, şu anda TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'da aktif futbol yaşantısını sürdüren 27 yaşındaki Boşnak Aldin Cajic ile dev kulüplerin ilgilendiğini duyurdu.

Beşiktaş ve Fiorentina 1. Lig'in yıldızına talip oldu! Transfer bedeli...

Çizme medyasında yer alan haber okuyuculara şu şekilde aktarıldı;

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