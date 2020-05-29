Tuz Gölü nerede? Tuz Gölü neden pembe oldu? İşte yanıtları... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
29 Mayıs 2020, Cuma
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nerede? Tuz Gölü neden oldu? İşte yanıtları...

Tuz Gölü nerede? Tuz Gölü neden pembe oldu? İşte yanıtları...

'nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı ; , ve illlerinin sınırları içerisinde bulunur ve kapalı havza özelliği gösterir. Normal zamanda bembeyaz olan göl, bu yıl pembeye büründü. Corona virüsü salgını nedeniyle her yıl uğradığı akınından bu yıl mahrum kalan Tuz Gölü vatandaşların en çok merak ettiği yerlerin başında geliyor. Peki, Tuz Gölü nerede? ve Tuz Gölü neden rengine büründü? İşte yanıtları...

, ve sınırları içinde bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan , 'nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. İlkbahar ve yaz aylarında göçmen kuşlara ev sahipliği yapan göl, çoğunlukla flamingoların konaklayıp kuluçkaladığı yer olması nedeniyle de halk tarafından 'flamingo cenneti' olarak biliniyor. Tuz Gölü'nü corona virüsü salgını nedeniyle bu yıl yerli ve yabancı turistler ziyaret edemedi.

TUZ GÖLÜ NEDEN PEMBE OLDU?

Algler, sıcaklığın ve tuzluluğun arttığı yaz dönemlerinde kırmızı renkli beta-karoten madde üreterek güneş ışınlarının zararlı etkilerinden kendisini koruyor. Yine bu dönemde halo bakteriler ise fazla ürediği için gölün rengi veya kırmızı renge bürünüyor. Sıcaklık azalınca veya yağmurlu dönem başlayınca göl tekrar eski haline kavuşuyor.


  1. 29.05.2020
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