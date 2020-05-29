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29 Mayıs 2020, Cuma
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'un Fethi ne zaman? İstanbul'un Fethi nerede kutlanacak?

İstanbul'un Fethi ne zaman? İstanbul'un Fethi nerede kutlanacak?

'nun önemli padişahlarından 'in 1453'te 'u fethetmesi 567. yıl dönümüne girdi. Bu yıl corona virüsü salgını nedeniyle kutlamalarda birtakım değişiklikler olacak. İstanbul Valiliği ve Okçular Vakfı, çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Vatandaşlar, tarihte yeni bir çağ başlatan bu önemli olayın detaylarını internetten araştıyor. İşte İstanbul'un Fethi'nin anlam ve önemi...

Dünya ve Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan 'un Fethi 567. yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. O dönemki adıyla Doğu Roma İmparatorluğu'nun (Bizans) başkenti olan, eski adıyla Constantinopolis, 'nun genç padişahı Han tarafından 1453'te fethedildi.

Bu olay sonrası tarihte dönemi sona ermiş, Yakın Çağ başlamıştır. Dünya tarihinin akışını değiştiren bu olay Peygamber Efendimiz'in "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur" sözleriyle anılıyor.

İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü Başkan 'ın da video konferanslı katılımıyla Okçular Vakfı'nda düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 20.23-20.30 saatleri arasında Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak kutlamalarda Fetih Duası da okunacak. İstanbul Valiliği ise fethin yıl dönümü dolayısıyla 'nda özel bir program düzenleyeceğini açıkladı.

  1. 29.05.2020
  2. Güncelleme: 29.05.2020 08:05
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