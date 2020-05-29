İstanbul'un Fethi ne zaman? İstanbul'un Fethi nerede kutlanacak?
Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli padişahlarından Fatih Sultan Mehmet'in 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethetmesi 567. yıl dönümüne girdi. Bu yıl corona virüsü salgını nedeniyle kutlamalarda birtakım değişiklikler olacak. İstanbul Valiliği ve Okçular Vakfı, çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Vatandaşlar, tarihte yeni bir çağ başlatan bu önemli olayın detaylarını internetten araştıyor. İşte İstanbul'un Fethi'nin anlam ve önemi...
Dünya ve Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan İstanbul'un Fethi 567. yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. O dönemki adıyla Doğu Roma İmparatorluğu'nun (Bizans) başkenti olan, eski adıyla Constantinopolis, Osmanlı İmparatorluğu'nun genç padişahı Fatih Sultan Mehmet Han tarafından 29 Mayıs 1453'te fethedildi.
Bu olay sonrası tarihte Orta Çağ dönemi sona ermiş, Yakın Çağ başlamıştır. Dünya tarihinin akışını değiştiren bu olay Peygamber Efendimiz'in "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur" sözleriyle anılıyor.
İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferanslı katılımıyla Okçular Vakfı'nda düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 20.23-20.30 saatleri arasında Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak kutlamalarda Fetih Duası da okunacak. İstanbul Valiliği ise fethin yıl dönümü dolayısıyla Topkapı Sarayı'nda özel bir program düzenleyeceğini açıkladı.
- 29.05.2020
- Güncelleme: 29.05.2020 08:05
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İstanbul'un Fethi ne zaman? İstanbul'un Fethi nerede kutlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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