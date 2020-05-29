İstanbul'un Fethi ne zaman? İstanbul'un Fethi nerede kutlanacak?

Dünya ve Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan İstanbul'un Fethi 567. yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. O dönemki adıyla Doğu Roma İmparatorluğu'nun (Bizans) başkenti olan, eski adıyla Constantinopolis, Osmanlı İmparatorluğu'nun genç padişahı Fatih Sultan Mehmet Han tarafından 29 Mayıs 1453'te fethedildi.

Bu olay sonrası tarihte Orta Çağ dönemi sona ermiş, Yakın Çağ başlamıştır. Dünya tarihinin akışını değiştiren bu olay Peygamber Efendimiz'in "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur" sözleriyle anılıyor.

İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferanslı katılımıyla Okçular Vakfı'nda düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 20.23-20.30 saatleri arasında Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak kutlamalarda Fetih Duası da okunacak. İstanbul Valiliği ise fethin yıl dönümü dolayısıyla Topkapı Sarayı'nda özel bir program düzenleyeceğini açıkladı.