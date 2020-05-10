Sağlık Bakanlığı'ndan engelliler haftasına özel paylaşım! Farkındalık... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
10 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Genel Sağlık Bakanlığı'ndan engelliler haftasına özel paylaşım!

'ndan engelliler haftasına özel paylaşım! Farkındalık...

Sağlık Bakanlığı'ndan engelliler haftasına özel paylaşım! Farkındalık...

tarihlerinde kutlanıyor. Engelli vatandaşlar için farkındalık yaratmak amacıyla özel bir paylaşımda bulundu.

tarihlerinde kutlanan hakkında paylaşımda bulundu. Sağlık Bakanlığı paylaşımda, "Engelli bireylerin toplumsal hayata eşit ve etkin katılımlarını desteklemek, toplumdaki herkesin sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

İŞTE SAĞLIK BAKANLIĞININ PAYLAŞIMI

  1. 10.05.2020
  2. Güncelleme: 10.05.2020 18:10
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