Sağlık Bakanlığı'ndan engelliler haftasına özel paylaşım! Farkındalık...
Engelliler haftası 10-16 Mayıs tarihlerinde kutlanıyor. Engelli vatandaşlar için farkındalık yaratmak amacıyla Sağlık Bakanlığı özel bir paylaşımda bulundu.
Sağlık Bakanlığı 10-16 Mayıs tarihlerinde kutlanan Engelliler haftası hakkında paylaşımda bulundu. Sağlık Bakanlığı paylaşımda, "Engelli bireylerin toplumsal hayata eşit ve etkin katılımlarını desteklemek, toplumdaki herkesin sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.
İŞTE SAĞLIK BAKANLIĞININ PAYLAŞIMI
Engelli bireylerin toplumsal hayata eşit ve etkin katılımlarını desteklemek, toplumdaki herkesin sorumluluğudur.#EngellilerHaftası pic.twitter.com/INjc87hyhX— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) May 10, 2020
- 10.05.2020
- Güncelleme: 10.05.2020 18:10
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Sağlık Bakanlığı'ndan engelliler haftasına özel paylaşım! Farkındalık... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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