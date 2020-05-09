Sokağa çıkma yasağı var mı? 9-10 Mayıs sokağa çıkma yasağı...

Tüm dünyada insan hayatı için büyük tehdit oluşturan corona virüsü (Covid-19) salgını, ülkeleri sıkı tedbirler almaya zorluyor. Türkiye'de de salgından korunmak için alınan önlemlerden biri de sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Vatandaşlar, son birkaç haftadır, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının, bu hafta sonu da devam edip etmeyeceğini merak ediyordu. İçişleri Bakanlığının genelgesine göre bazı büyükşehirler ve Zonguldak'ta 9-10 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE UYGULANIYOR?

Yayımlanan genelgeye göre, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Öte yandan "Şehir giriş/çıkış tedbirleri" genelgesi kapsamında daha önce seyahat kısıtlaması kaldırılan Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerinde sokağa çıkma kısıtlaması da uygulanmayacak.

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK OLACAK MI? MARKETLER KAÇTA KAPANACAK?

Sokağa çıkma yasağı uygulanan illerde vatandaşların en çok merak ettiği konulardan bir diğeri ise marketlerin açılış ve kapanış saatleri oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, "Açık olacak işyeri, işletme ve kurumlara) Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 08.05.2020 Cuma günü market, bakkal ve manavlar saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir. 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak" denildi. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir) açık olacak. Evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri faaliyet gösterebilecek.