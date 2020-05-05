Seyahat kısıtlaması hangi iller için kalktı? Seyahat kısıtlaması hangi illerde devam ediyor?
Corona virüsü (koronavirüs) salgını sonrası alınan önlemler çerçevesinde 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş-çıkışlara kısıtlama getirilmişti. Virüsün yayılmasını önlemek için alınan bu tedbir sonrası, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan kabine toplantısı sonrası seyahat kısıtlamasına yönelik bir son dakika kararı çıktı. Buna göre, bazı şehirler kısıtlama kapsamından çıkartıldı. Vatandaşlar ise seyahat kısıtlamasının hangi şehirler için kalktığını ve hangi şehirlerde devam ettiğini merak ediyor. İşte seyahat kısıtlamasının kalktığı ve devam ettiği o iller...
Corona virüsü (Covid-19) tehlikesini önlemek ve virüsün yayılımını durdurmak için 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş-çıkışlar için çeşitli kriterler getirilmişti. Bu şehirlere yolculuk Seyahat İzin Belgesi alınarak yapılabiliyordu. Vatandaşlar ise en çok seyahat kısıtlamasının ne zaman sona ereceğini merak ederken, konuyla ilgili yeni bir karar çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleştirilen toplantı sonrası seyahat kısıtlamasına ilişkin bir son dakika gelişmesi yaşandı. Buna göre bazı iller kısıtlama kapsamından çıkartıldı...
SEYAHAT KISITLAMASI HANGİ İLLER İÇİN KALDIRILDI?
Vatandaşlar, son dakika haberinin ardından en çok seyahat kısıtlamasının hangi iller için kaldırıldığını merak ediyor. İşte kısıtlamanın kaldırıldığı illerin listesi: Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerimize hava, kara ve deniz yoluyla yapılacak giriş/çıkış kısıtlaması kaldırıldı.
SEYAHAT KISITLAMASI HANGİ ŞEHİRLERDE DEVAM EDİYOR?
Merak edilen bir diğer konu ise kısıtlamanın hangi şehirlerde devam ettiği... İçişleri Bakanlığının genelesine göre; Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak illerimize yapılacak tüm giriş/çıkışlar için getirilen kısıtlama uygulamasının yukarıda belirtilen 24 ilde devamı kararlaştırıldı.
- 05.05.2020
- Güncelleme: 05.05.2020 09:45
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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