Seyahat kısıtlaması hangi iller için kalktı? Seyahat kısıtlaması hangi illerde devam ediyor?

Corona virüsü (Covid-19) tehlikesini önlemek ve virüsün yayılımını durdurmak için 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş-çıkışlar için çeşitli kriterler getirilmişti. Bu şehirlere yolculuk Seyahat İzin Belgesi alınarak yapılabiliyordu. Vatandaşlar ise en çok seyahat kısıtlamasının ne zaman sona ereceğini merak ederken, konuyla ilgili yeni bir karar çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleştirilen toplantı sonrası seyahat kısıtlamasına ilişkin bir son dakika gelişmesi yaşandı. Buna göre bazı iller kısıtlama kapsamından çıkartıldı...

SEYAHAT KISITLAMASI HANGİ İLLER İÇİN KALDIRILDI?

Vatandaşlar, son dakika haberinin ardından en çok seyahat kısıtlamasının hangi iller için kaldırıldığını merak ediyor. İşte kısıtlamanın kaldırıldığı illerin listesi: Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerimize hava, kara ve deniz yoluyla yapılacak giriş/çıkış kısıtlaması kaldırıldı.

SEYAHAT KISITLAMASI HANGİ ŞEHİRLERDE DEVAM EDİYOR?

Merak edilen bir diğer konu ise kısıtlamanın hangi şehirlerde devam ettiği... İçişleri Bakanlığının genelesine göre; Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak illerimize yapılacak tüm giriş/çıkışlar için getirilen kısıtlama uygulamasının yukarıda belirtilen 24 ilde devamı kararlaştırıldı.