Seyahat kısıtlaması hangi iller için kalktı? Seyahat kısıtlaması hangi illerde devam ediyor? İşte o 7 şehir... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
05 Mayıs 2020, Salı
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Seyahat kısıtlaması hangi iller için kalktı? Seyahat kısıtlaması hangi illerde devam ediyor?

Seyahat kısıtlaması hangi iller için kalktı? Seyahat kısıtlaması hangi illerde devam ediyor?

Corona virüsü (koronavirüs) salgını sonrası alınan önlemler çerçevesinde 30 büyükşehir ve 'a giriş-çıkışlara kısıtlama getirilmişti. Virüsün yayılmasını önlemek için alınan bu tedbir sonrası, dün Başkan liderliğinde yapılan kabine toplantısı sonrası seyahat kısıtlamasına yönelik bir son dakika kararı çıktı. Buna göre, bazı şehirler kısıtlama kapsamından çıkartıldı. Vatandaşlar ise seyahat kısıtlamasının hangi şehirler için kalktığını ve hangi şehirlerde devam ettiğini merak ediyor. İşte seyahat kısıtlamasının kalktığı ve devam ettiği o iller...

Corona virüsü (Covid-19) tehlikesini önlemek ve virüsün yayılımını durdurmak için 30 büyükşehir ve 'a giriş-çıkışlar için çeşitli kriterler getirilmişti. Bu şehirlere yolculuk Seyahat İzin Belgesi alınarak yapılabiliyordu. Vatandaşlar ise en çok seyahat kısıtlamasının ne zaman sona ereceğini merak ederken, konuyla ilgili yeni bir karar çıktı. Başkan önderliğinde gerçekleştirilen toplantı sonrası seyahat kısıtlamasına ilişkin bir son dakika gelişmesi yaşandı. Buna göre bazı iller kısıtlama kapsamından çıkartıldı...

SEYAHAT KISITLAMASI HANGİ İLLER İÇİN KALDIRILDI?

Vatandaşlar, son dakika haberinin ardından en çok seyahat kısıtlamasının hangi iller için kaldırıldığını merak ediyor. İşte kısıtlamanın kaldırıldığı illerin listesi: Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerimize hava, kara ve deniz yoluyla yapılacak giriş/çıkış kısıtlaması kaldırıldı.

SEYAHAT KISITLAMASI HANGİ ŞEHİRLERDE DEVAM EDİYOR?

Merak edilen bir diğer konu ise kısıtlamanın hangi şehirlerde devam ettiği... İçişleri Bakanlığının genelesine göre; Adana, Ankara, Balıkesir, , Denizli, , , Gaziantep, İstanbul, İzmir, , , , Konya, , Mardin, , Sakarya, Samsun, , , Trabzon, ve Zonguldak illerimize yapılacak tüm giriş/çıkışlar için getirilen kısıtlama uygulamasının yukarıda belirtilen 24 ilde devamı kararlaştırıldı.

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  1. 05.05.2020
  2. Güncelleme: 05.05.2020 09:45
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