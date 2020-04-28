İşsizlik ödeneği ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneği kaç lira?
Corona virüsü salgını sebebiyle ülkemizde birçok önlem alındı. Alınan önlemler kapsamında işsiz kalan vatandaşlara gerekli desteği sunmak adına işsizlik ödeneği verilecek. Peki, İşsizlik ödeneği ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneği kaç lira?
Corona virüsü sebebiyle işsiz kalan vatandaşlar merak içerisinde araştırma yapıyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de binlerce işşiz vatandaş bulunuyor. İŞKUR tarafından belirli şartların taşınması durumunda sigortalı işsizlere işsizlik maaşı ödemesi yapabiliyor.
İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Nisan'ın ilk haftasında yani 5-6-7 Nisan'daki işsizlik ödeneği ödemelerinin de vatandaşlara ikametlerinde yapılacağını bildirmişti. Bu ay da Mayısın ilk haftasında vatandaşlara maaşların ulaştırılması bekleniyor.
İŞSİZLİK MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlar, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlar ve işten çıkışlarından önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar işsizlik maaşı için başvuruda bulunabilir. İşten çıkış tarihinden itibaren 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine ya da elektronik ortamda başvuru yapılması gerekiyor.
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ (MAAŞ) NE KADAR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, asgari ücretin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olacağını açıkladı. Buna göre 2020 yılında alınabilecek en düşük işsizlik maaşı 1177 lira, en yüksek işsizlik maaşı ise 2 bin 354 lira olacak.
- 28.04.2020
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