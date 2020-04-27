Nefes kredisi nasıl alınır? Nefes kredisine nasıl başvurulur? TOBB Nefes kredisi başvurusu...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Kredi Garanti Fonu (KGF) limitinin 500 milyar liraya çıkarıldığını belirterek, "Şu ana kadar 120 bin firmamıza 108 milyar liralık finansman tahsis edilmiş durumda. Bunların yüzde 96'sı da KOBİ. KGF'ye gelen iş, ertesi sabaha bankanın emrinde. Hiçbir bekleme süresi yok." dedi.

Hisarcıklıoğlu, seminerin açılışında yaptığı konuşmada, salgın sürecinde kendilerine düşen görevin dayanışma ruhunu güçlendirmek ve topyekun mücadele etmek olduğunu söyledi.

İllerdeki odalardan ve borsalardan kendilerine gelen sıkıntıları yetkili mercilere ilettiklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, "Amacımız, üretim ve ticaret kapasitemizi hayatta tutmak, firmalarımızı, girişimcilerimizi yaşatmak. Böylece bu süreç geride kaldığında yeniden ayağa kalkıp çalışmaya devam etmek. Ele aldığımız konuların başında finansmana erişim geliyor. TOBB Nefes Kredisi ile ilgili çalışmamız esasında aybaşında bitmişti ama bankalarımız, diğer kredi paketleri yüzünden epey artan iş yükleri nedeniyle bir türlü bunu başlatamıyorlardı.

Nihayet bu sabah bunu hayata geçirdik." diye konuştu.

TOBB'un, odaların ve borsaların tüm kaynaklarının firmaların kullanımı için tahsis edildiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu sefer ki Nefes Kredisi'nde en düşük faiz oranı olacak, yıllık yüzde 7,5. Ayrıca bu yıl firmalar ne anapara ne faiz, hiçbir ödeme yapmayacaklar. Bu süreçte KGF çok önemli hale geldi. Son 13 yılda bu uygulama 7'nci hayata geçirdiğimiz kredi oldu. Üyelerimiz ne zaman zorda kalsa TOBB tüm kaynaklarını üyelerimize aktarmaktadır. Hükümet, bu süreçte 250 milyar lira kefalet desteğini 500 milyar liraya çıkardı. Şu ana kadar 120 bin firmamıza 108 milyar liralık finansman tahsis edilmiş durumda. Bunların yüzde 96'sı da KOBİ. Elbette tüm rakamlar aynı zamanda büyük bir iş yükü de demek.

Bizzat şahidim, gece gündüz çalışıyorlar. Gece iş bitmeden kimse çalışmasını bitirmiyor. KGF'ye gelen iş, ertesi sabaha bankanın emrinde. Hiçbir bekleme süresi yok. Bu vesileyle tüm KGF çalışanlarına emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum."

"KREDİ KAPASİTEMİZİ 500 MİLYAR LİRAYA ÇIKARDIK"

KGF Genel Müdürü Akdeniz de Covid-19 sürecinde çok yoğun çalışma içine girdiklerini belirterek, salgının dünyanın bu zamana kadar karşılaşmadığı sonuçlar yarattığını söyledi.

Türkiye'deki reel sektörün üretim ve istihdam kapasitesine hasar vermeden bu sürecin atlatılmasının en önemli amaçları olduğunu vurgulayan Akdeniz, "Bu da nakit akışını sağlamak anlamına geliyor. KGF kefaletiyle başta kamu bankalarımız ve tüm bankacılık sektörünün sağladığı krediler yoluyla nakit akışında herhangi bir problem olmadan bu dönemi atlatmaya çalışmak önemli. İkinci amaç da istihdam kapasitesine herhangi bir hasar vermeden bu dönemi atlatmaktı. Başta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak olmak üzere bütün Hazine yönetimimiz, tüm bankacılık sektörü, odalarımız yoğun çalıştık." ifadelerini kullandı.

Akdeniz, bu süreçte ekonomik hasarı en az seviyede tutmak için çok sayıda destek paketi oluşturduklarına dikkati çekerek, KGF olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığının verdiği teminatlar yoluyla kefaletleri verebildiklerini ve paketler oluşturabildiklerini anlattı.

Bankaların bu paketlere kendi aktif büyüklükleri ve farklı değişkenlerine bağlı olarak limitler verdiklerini ifade eden Akdeniz, daha sonra paketin şartlarını duyurduklarını bildirdi.

Akdeniz, bankaların bu süreçte müşterileriyle iletişime geçip başvuruları aldıklarına işaret ederek, paketin şartlarına uygun olan müşterilerin başvurularını KGF'ye aktardıkları bilgisini paylaştı.

KGF'nin gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra uygun olanlara kefalet vererek kredileri kullandırdıklarını belirten Akdeniz, "Sürecin hızlı ilerlemesi için çok yoğun bir çalışma yaptık. KGF'nin sistem altyapısı, bu tür krizler açısından limitleri sınırlardaydı. Bu süreçte bütün gün sistemi bankalara bıraktık, biz de onaylarımızı gece sabaha kadar yaptık. Başvuruları 24 saat içinde tamamlayacak şekilde süreci yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Akdeniz, KGF'nin bu süreçte oluşturduğu kredi paketlerine ilişkin bilgi vererek, 250 milyar lira civarında olan kredi kapasitelerini 500 milyar liraya çıkardıklarını dile getirdi.

Kredileri kullandırırken sektör ayrımı yapmadıklarını vurgulayan Akdeniz, şunları kaydetti:

"Küçük İşletme Can Suyu Kredisi, Eximbank Stok Finansman Destek Paketi, Temel İhtiyaç Destek Kredisi Paketi, Çek Ödeme Destek Paketi, Opex Kredi Destek Paketi aracılığıyla birçok alana destek veriyoruz. Başlangıçta Opex ve Çek paketinde kredi kullandırma süreci biraz gecikti ama şu an sürecimiz hızlandı. Önümüzdeki dönem buradaki hacmin daha da artmasını bekliyoruz. Bu dönemin en önemli paketlerinden biri bireylere verilen ihtiyaç kredileri oldu. KGF olarak ilk defa yapmış olduğumuz bir uygulama. İşlerini kaybedenler için hazırlanan toplamda 41 milyar lira 0,49 faizle kullandırılacak.

Kamu bankaları üzerinden kullandırılan bir kredi. Koşullarına göre farklı dilimleri var. 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli olarak kullandırılıyor. Küçük İşletme Can Suyu Kredisi, 6 aylık ödemesiz, toplamda 36 ay vadeli kredi olarak verilecek. Halkbank tarafından başvurular kabul edilmeye başlandı." ifadelerini kullandı.

NEFES KREDİSİNE NASIL BAŞVURULUR?

25 milyon liranın altında olan küçük işletmeler bugünden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle Denizbank şubelerine başvuru yapabilecekler.