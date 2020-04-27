Başkan Erdoğan'dan çiftçiye müjde! Çiftçinin kredi ödemeleri 6 ay ertelendi! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
27 Nisan 2020, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'dan çiftçiye müjde! Çiftçinin ödemeleri 6 ay ertelendi!

Başkan Erdoğan'dan çiftçiye müjde! Çiftçinin kredi ödemeleri 6 ay ertelendi!

salgını tüm dünyada küresel bir problem haline gelirken, ülkemizde de etkisini gösteren corona virüsüne alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. Başkan , corona virüsü sonrası sıkıntı yaşaması muhtemel çiftçilere müjdeli haberi verdi. Çiftçinin ödemeleri 6 ay ertelendi!

Başkan , kabine toplantısı sonrası oldukça önemli bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan salgınında zor günler geçirmesi muhtemel vatandaşlara müjdeli haberi verdi.

ÇİFTÇİYE KREDİ BORCU ERTELEME

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Çiftçilerimizin mayıs ve haziran ayında vadesi gelecek Ziraat Bankası ve Tarım Kooperatiflerine olan kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz. Evden çalışma sürelerini de 27 Mayıs'a kadar uzatıyoruz. Tüm bakanlıklarımız kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili planlarını ve hazırlıklarını sürdürüyor. Salgınla mücadele için aşama aşama hayata geçirdiğimiz tedbirlerin tüm kesimler üzerindeki olumsuz etkilerinin önüne geçmek için pek çok paketi devreye soktuk. Verdiğimiz desteklerin toplamı 200 milyar lirayı buldu. Sıkıntılı günlerde milletimizin her kesiminin yanında olduğunu gösterdik. Yaklaşık 4 milyon vatandaşımıza 22,3 milyar liralık kaynak tahsis edildi. Esnafımıza 8,4 milyar lira finansman tahsisi yapıldı." ifadelerini kullandı.

  1. 27.04.2020
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