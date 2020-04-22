Merakla beklenen sınav sonuçları her zaman heyecan yaratır. Özellikle bu dönemde birçok sınav ve sınav sonucu açıklaması ertelendiği için BİLSEM sonuçları büyük ilgi görüyor. Sınav ile ilgili son dakika açıklamaları öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor.

BİLSEM 2020 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

BİLSEM sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takivimine göre 22 Nisan 2020'de erişime açılacak.

BİLSEM SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

BİLSEM bireysel sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

BİLSEM 2020 SINAV ERTELEME DUYURUSU

BİLSEM 2020 sınav ertelemesi hakkında yapılan açıklama şu şekilde,

Ülke genelinde alınan sağlık tedbirleri nedeniyle 2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda hafta sonları gerçekleştirilen BİLSEM grup tarama uygulama tarihleri tedbir amaçlı revize edilmiştir. 15 Mart 2020 Pazar günü gerçekleştirilecek uygulamalar yapılmayacak olup ileri bir tarihe ertelenmiştir.