Merakla beklenen BİLSEM 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM 2020 sınav sonuçları açıklandı mı? BİLSEM 2020 ertelendi mi? Corona virüsü... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
22 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Genel BİLSEM 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Merakla beklenen 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM 2020 sınav sonuçları açıklandı mı? BİLSEM 2020 ertelendi mi? ...

Merakla beklenen BİLSEM 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM 2020 sınav sonuçları açıklandı mı? BİLSEM 2020 ertelendi mi? Corona virüsü...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını sebebiyle birçok ve organizasyon ertelenmişti. İlk ayağı yapılan 2020 sınavları hakkında öğrenciler araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, BİLSEM 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM 2020 sınav sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

Merakla beklenen sonuçları her zaman heyecan yaratır. Özellikle bu dönemde birçok sınav ve sınav sonucu açıklaması ertelendiği için sonuçları büyük ilgi görüyor. Sınav ile ilgili son dakika açıklamaları öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor.

BİLSEM 2020 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

BİLSEM sınav sonuçları 'nın sınav takivimine göre 22 Nisan 2020'de erişime açılacak.

BİLSEM SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

BİLSEM bireysel sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

BİLSEM 2020 SINAV ERTELEME DUYURUSU

BİLSEM 2020 sınav ertelemesi hakkında yapılan açıklama şu şekilde,

Ülke genelinde alınan sağlık tedbirleri nedeniyle 2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda hafta sonları gerçekleştirilen BİLSEM grup tarama uygulama tarihleri tedbir amaçlı revize edilmiştir. 15 Mart 2020 Pazar günü gerçekleştirilecek uygulamalar yapılmayacak olup ileri bir tarihe ertelenmiştir.

  1. 22.04.2020
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