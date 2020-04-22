Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan müjde! Ücretsiz izin desteği başvuruları başladı mı? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
22 Nisan 2020, Çarşamba
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'tan müjde! başvuruları başladı mı?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan müjde! Ücretsiz izin desteği başvuruları başladı mı?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında 3 ay süreyle işçilerin işten çıkarılması yasaklandı. Ancak firmalar çalışanlarını ücretsiz izine çıkartabilecek. Bu süreçte vatandaşların mağdur olmaması adına ücretsiz izin maaş desteği verilecek. Peki, ücretsiz izin maaş desteği başvuruları başladı mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği başvuru sisteminin bugün açıldığını duyurdu. , "İşverenlerimiz, ücretsiz izne ayrılan işçilerimize ilişkin bildirimlerini, 'nın https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek bugünden itibaren yapabilirler." dedi.

"ÜCRETSİZ İZNİN VERİLDİĞİ AYI TAKİP EDEN AYIN 3'ÜNE KADAR BAŞVURU YAPILABİLECEK"

Bildirimlerin ücretsiz izin verilen her ay için ayrı ayrı olmak üzere, ücretsiz iznin verildiği ayı izleyen ayın 3'üne kadar yapılacağını bildiren Bakan Selçuk, çalışanların ayrıca bir başvuru yapmasına gerek olmadığına dikkat çekti.

Diğer yandan, 15/03/2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak ödeneğine hak kazanamayanlara da Nakdi Ücret Desteği verileceğini bildiren Bakan Selçuk, bu işçilerin daha önce yapmış oldukları işsizlik ödeneği başvurusu dışında herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmadığını ifade etti. Ancak 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olanların, https://esube.iskur.gov.tr adresinden veya e-Devlet aracılığıyla işsizlik ödeneğine başvuruda bulunabileceğini belirtti.

"NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ İLGİLİ DÖNEMİ TAKİP EDEN AYIN 8'İNDEN İTİBAREN ÖDENECEK"

Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteği uygulamasından kimlerin yararlanacağı konusuna, "Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğimizden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilerimize yönelik bir uygulamamız" sözleriyle açıklık getirdi.

Bakan Selçuk, "Corona virüsle mücadele sürecinde, işçilerimize ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre boyunca aylık bin 177 TL gelir desteği sağlıyoruz." ifadelerini kullandı. Nakdi Ücret Desteği'nden yararlanan çalışanların ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin Genel Sağlık Sigortalı sayılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sigorta primlerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanacağını yineledi.

  1. 22.04.2020
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