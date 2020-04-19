Instagram'a yeni özellik! DM artık Whatsapp gibi olacak...

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan Instagram'a yeni özellikler getiriliyor. DM (Direkt mesaj) kısmı Whatsapp ile benzerlik taşıyacak. Facebook tarafından geliştirmeleri devam eden Instagram mesajlar, artık bir mesajlaşma uygulaması deneyimi sunacak.

Bilindiği üzere Facebook, WhatsApp ve Instagram'ı satın aldı. Her uygulamanın kullanıcı deneyimleri ile ayrı ayrı ilgilenen Facebook, mesajlaşma özelliklerine büyük önem veriyor.

INSTAGRAM'A MESAJ YÖNLENDİRME VE ALINTILAMA GELİYOR

Tüm dünyada mesajlaşma ile en çok iletişim kurulan uygulamalar arasında yer alan Whatsapp ve Instagram artık benzer özellikler taşıyacak. Mesajlaşmak için WhatsApp'ta telefon numaralı gerekliyken, Instagram'da herhangi bir koşul yok. Instagram'da kullanıcı deneyimleri değerlendirilince 2 yeni özellik getirmeye karar verdi. Bu özelliklerden ilki, mesaj yönlendirme olacak. Diğer özellik ise grup sohbetlerinde en çok kullanılan özelliklerden biri olan alıntılama özelliği olacak.