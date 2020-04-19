Instagram'a yeni özellik! DM artık Whatsapp gibi olacak... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
19 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Genel Instagram'a yeni özellik!

'a ! artık gibi olacak...

Instagram'a yeni özellik! DM artık Whatsapp gibi olacak...

Dünyaca ünlü sosyal medya ağı 'tan için adımı geliyor. Facebook sahibi olduğu 'ta bulunan 2 özelliği Instagram () kısmına getiriyor. Yakında Instagram ve Whatsapp benzerlik kazanacak.

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan 'a yeni özellikler getiriliyor. () kısmı ile benzerlik taşıyacak. tarafından geliştirmeleri devam eden Instagram mesajlar, artık bir mesajlaşma uygulaması deneyimi sunacak.

Bilindiği üzere Facebook, WhatsApp ve Instagram'ı satın aldı. Her uygulamanın kullanıcı deneyimleri ile ayrı ayrı ilgilenen Facebook, mesajlaşma özelliklerine büyük önem veriyor.

INSTAGRAM'A MESAJ YÖNLENDİRME VE ALINTILAMA GELİYOR

Tüm dünyada mesajlaşma ile en çok iletişim kurulan uygulamalar arasında yer alan Whatsapp ve Instagram artık benzer özellikler taşıyacak. Mesajlaşmak için WhatsApp'ta telefon numaralı gerekliyken, Instagram'da herhangi bir koşul yok. Instagram'da kullanıcı deneyimleri değerlendirilince 2 getirmeye karar verdi. Bu özelliklerden ilki, mesaj yönlendirme olacak. Diğer özellik ise grup sohbetlerinde en çok kullanılan özelliklerden biri olan alıntılama özelliği olacak.

  1. 19.04.2020
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