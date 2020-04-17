Balotelli Galatasaray'a transfer olacak mı? Balotelli Kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?
Dünyaca ünlü İtalyan futbolcu Mario Balotelli Galatasaray ile anlaştı mı? Galatasaray gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapmaya başladı. Mario Balotelli transferi için çalışmalara başlandı. Peki, Balotelli Kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?
Galatasaray gelecek sezen planlarını şimdiden yapıyor. Corona virüsü salgını sebebiyle liglere verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen sarı kırmızılı ekipte ilk hedef gelecek sezon Brescia'dan ayrılacağını açıklayan Mario Balotelli oldu. Bu gelişmenin ardından "Balotelli kimdir? Hangi takımlarda oynadı? Kaç yaşında?" soruları Google'da araştırılmaya başlandı.
MARIO BALOTELLI KİMDİR?
İtalya'nın en yetenekli forvetlerinden biri olarak gösterilen Balotelli, 12 Ağustos 1990 yılında Pelermo'da dünyaya gelmiştir. Tekniği, şutu, oyun zekası, fiziği ve agresif tavırlarıyla dikkatleri her zaman üzerine çekmeyi başardı. 1 metre 90 cm boyu ve 95 kilo olan Balotelli, İtalya'nın Brescia takımında forma giyiyor. Lumezzane'de profesyonel futbolcu kariyerine başlamıştır. Barcelona alt yapısında 2 kez denenmiştir. 2007 yılında İnter ile sözleşme imzalayan Balotelli, Galatasaray'ın eski Teknik Direktörü Roberto Mancini tarafından İnter'e getirilmiştir. Balotelli, yeni koçu José Mourinho ile zoraki ve pek de iyi olmayan ilişkiler içerisindeydi. Mart 2010'da İtalyan TV şovu Striscia la notizia'da Milan taraftarı olduğunu söylemesiyle sorunları daha da büyüdü. Ağustos 2010'da Manchester City ile sözleşme imzaladı, kariyeri esrarengiz bir şekilde sürprizlerle devam etti. Balotelli, ilk kez Ağustos 2010'da Fildişi Sahili ile yapılan dostluk maçında İtalya millî takım formasını giydi. Mario Balotelli disiplinsiz tavırları, uğradığı ırkçılık gibi sebeplerle birçok takım değiştirdi. Hatta bir dönem ırkçılık sebebiyle futbolu bırakmayı dahi düşündü. İnter, Manchester City, Milan, Liverpool, Nice, Marsilya ve Brescia formaları giydi. Balotelli bu sezon 19 maçta 5 gol kaydetti. Kariyeri boyunca ise 396 maça çıktı. 161 gol, 33 asisti bulunuyor.
- 17.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Balotelli Galatasaray'a transfer olacak mı? Balotelli Kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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