Güney Sudan'da sarı humma salgını başladı! Sarı humma salgını nedir? Nasıl bulaşır?
Tüm dünya Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan corona virüsü salgını ile mücadele ederken, DSÖ'den yeni bir açıklama geldi. Güney Sudan'da sarı humma salgını başladı. Peki, sarı humma salgını nedir? Sarı humma nasıl bulaşır? Etkileri ne? Detaylar haberimizde...
Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ), yapılan açıklamada, Uganda sınırındaki Kajo Keji bölgesinde 2 vakanın görüldüğü belirtilerek, buradaki halkın hastalığa karşı bağışıklığının bulunmadığı ifade edildi. Salgınla baş edebilmek için bölgede aşı çalışmasının planlandığı vurgulanan açıklamada, sağlık sisteminin zayıflığı ve gözlem mekanizmasının olmaması nedeniyle salgının büyümesinden korkulduğuna işaret edildi.
SARI HUMMA NEDİR?
Sarı humma salgını insanlara enfekte sivrisineklerin ısırması sonucu bulaşmaktadır. Sarı humma virüsü, yüksek ateş, sarılık, karın ağrısı, kusma ve kanamaya yol açmaktadır.
- 14.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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