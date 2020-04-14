Güney Sudan'da sarı humma salgını başladı! Sarı humma salgını nedir? Nasıl bulaşır? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
14 Nisan 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Genel Sarı humma salgını nedir? Nasıl bulaşır?

'da başladı! Sarı humma salgını ? Nasıl bulaşır?

Güney Sudan'da sarı humma salgını başladı! Sarı humma salgını nedir? Nasıl bulaşır?

Tüm dünya 'de ortaya çıkan ve hızla yayılan corona virüsü salgını ile mücadele ederken, 'den yeni bir açıklama geldi. 'da başladı. Peki, sarı humma salgını ? Sarı humma nasıl bulaşır? Etkileri ne? Detaylar haberimizde...

Dünya Sağlık Örgütünden (), yapılan açıklamada, Uganda sınırındaki Kajo Keji bölgesinde 2 vakanın görüldüğü belirtilerek, buradaki halkın hastalığa karşı bağışıklığının bulunmadığı ifade edildi. Salgınla baş edebilmek için bölgede aşı çalışmasının planlandığı vurgulanan açıklamada, sağlık sisteminin zayıflığı ve gözlem mekanizmasının olmaması nedeniyle salgının büyümesinden korkulduğuna işaret edildi.

SARI HUMMA NEDİR?

insanlara enfekte sivrisineklerin ısırması sonucu bulaşmaktadır. Sarı humma virüsü, yüksek ateş, sarılık, karın ağrısı, kusma ve kanamaya yol açmaktadır.

  1. 14.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Güney Sudan'da sarı humma salgını başladı! Sarı humma salgını nedir? Nasıl bulaşır? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA