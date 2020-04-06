Ücretsiz maske siparişi nasıl verilir? Maske başvurusu nereye yapılacak?EPTTAVM maske siparişleri iptal mi? e-Devlet maske başvuru sayfası - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
06 Nisan 2020, Pazartesi
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Ücretsiz siparişi nasıl verilir? Maske başvurusu nereye yapılacak? EPTTAVM maske siparişleri iptal mi? maske başvuru sayfası

Ücretsiz maske siparişi nasıl verilir? Maske başvurusu nereye yapılacak? EPTTAVM maske siparişleri iptal mi? e-Devlet maske başvuru sayfası

virüsü ile savaşırken bedava kararı vatandaşta büyük sevinç yaşattı. ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara göre üzerinden her vatandaş haftada 1 paket sipariş verebilecek. Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın aldığı bu karardan sonra her eve ücretsiz olarak maske dağıtılmaya başlanacak. Peki, e Devlet'de ücretsiz maske siparişi nasıl verilir? Bedava maske nasıl alınır? Ücretsiz maske dağıtımı...

Market ve pazar yerlerinde salgın bulaşma riskine karşı takmak neredeyse zorunda hale geldi. Başkan , Saplık Bakanlığı Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu kararar doğrultusunda vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılacağı açıklandı. Ücretsiz maske temini, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşları kapsamayacak. Peki, ücretsiz maske nasıl alınır? İşte ücretsiz maske uygulamasını detayları ve e Devlet ücretsiz maske başvuru sayfası...

E DEVLET ÜZERİNDEN SİPARİŞ VERİLECEK

Aşağıda yer alan formdaki bilgileri doldurarak maskenizi ücretsiz olarak temin edebilirsiniz.

Vatandaşların her hafta "1 paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.

Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.

PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

ÜCRETSİZ MASKENİN ÖZELLİKLERİ


5 Adet Cerrahi Maske 3 Katlı Ürün Özellikleri:

Yumuşak ve ayarlanabilir, tahriş etmez, rahat takılır.

Fiberglass ve lateks içermemektedir.

Filtreli, üç katlı, tek kullanımlık, lastikli ve 3 kıvrımlı olarak üretilmiştir.

Yuvarlak lastikli ultrasonik dikişlidir.

Kolay kullanıma uygundur.

Hava geçirgen kolay nefes almayı sağlayan non woven kumaştan uretilmiştir.

Gipe lastik kullanmıştır ve tek kullanımlıktır.

Hijyenik ve CE'li dir.

Yüze tam uyumludur

Beyaz, mavi yeşil renklerden 1 tanesi gönderilecektir.

  1. 06.04.2020
  2. Güncelleme: 06.04.2020 12:11
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