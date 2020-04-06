Market ve pazar yerlerinde salgın bulaşma riskine karşı maske takmak neredeyse zorunda hale geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saplık Bakanlığı Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu kararar doğrultusunda vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılacağı açıklandı. Ücretsiz maske temini, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşları kapsamayacak. Peki, ücretsiz maske nasıl alınır? İşte ücretsiz maske uygulamasını detayları ve e Devlet ücretsiz maske başvuru sayfası...

E DEVLET ÜZERİNDEN SİPARİŞ VERİLECEK

Aşağıda yer alan formdaki bilgileri doldurarak maskenizi ücretsiz olarak temin edebilirsiniz.

Vatandaşların her hafta "1 paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.

Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.

PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

ÜCRETSİZ MASKENİN ÖZELLİKLERİ



5 Adet Cerrahi Maske 3 Katlı Ürün Özellikleri:

Yumuşak ve ayarlanabilir, tahriş etmez, rahat takılır.

Fiberglass ve lateks içermemektedir.

Filtreli, üç katlı, tek kullanımlık, lastikli ve 3 kıvrımlı olarak üretilmiştir.

Yuvarlak lastikli ultrasonik dikişlidir.

Kolay kullanıma uygundur.

Hava geçirgen kolay nefes almayı sağlayan non woven kumaştan uretilmiştir.

Gipe lastik kullanmıştır ve tek kullanımlıktır.

Hijyenik ve CE'li dir.

Yüze tam uyumludur

Beyaz, mavi yeşil renklerden 1 tanesi gönderilecektir.