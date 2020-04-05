Güne damga vuran haber! Güney Kore'de hastaların yarısından fazlası iyileşti
Corona virüsü salgını gün geçtikte daha kötü bir hal alırken, güne damga vuran Doğu Asya'dan geldi. Güney Kore’de şu ana kadar Covid-19 tespit edilen 10 bin 237 kişiden 6 bin 463’ü iyileşti.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle Güney Kore'de ülke genelinde 10 bin 237 kişi enfekte olurken, içlerinden 6 bin 463 kişinin iyileştiği belirtildi. 183 kişi ise virüs nedeniyle öldü.
JAPONYA, TAYLAND VE SİNGAPUR'DA SON DURUM
Japonya'da 3 bin 139 kişi enfekte olurken, içlerinden 514 kişi iyileşti ve 77 kişi ise yaşamını yitirdi. Tayland'da toplamda 2 bin 169 kişinin enfekte olduğu, aralarından 674 kişinin iyileştiği belirtilirken; 23 kişi ise hayatını kaybetti. Singapur'da ise bin 189 kişiye koronavirüs teşhisi konulurken; 297 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.
HİNDİSTAN'DA 99 KİŞİ ÖLDÜ
Hindistan'da 3 bin 588 kişide virüs tespit edilirken; 99 kişinin öldüğü, enfekte kişilerin arasında bulunan 229 kişinin de iyileştiği duyuruldu.
- 05.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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