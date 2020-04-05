Güne damga vuran haber! Güney Kore'de hastaların yarısından fazlası iyileşti - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
05 Nisan 2020, Pazar
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Güne damga vuran haber! 'de hastaların yarısından fazlası iyileşti

Güne damga vuran haber! Güney Kore'de hastaların yarısından fazlası iyileşti

salgını gün geçtikte daha kötü bir hal alırken, güne damga vuran Doğu Asya'dan geldi. ’de şu ana kadar Covid-19 tespit edilen 10 bin 237 kişiden 6 bin 463’ü iyileşti.

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle 'de ülke genelinde 10 bin 237 kişi enfekte olurken, içlerinden 6 bin 463 kişinin iyileştiği belirtildi. 183 kişi ise virüs nedeniyle öldü.

JAPONYA, TAYLAND VE SİNGAPUR'DA SON DURUM

'da 3 bin 139 kişi enfekte olurken, içlerinden 514 kişi iyileşti ve 77 kişi ise yaşamını yitirdi. Tayland'da toplamda 2 bin 169 kişinin enfekte olduğu, aralarından 674 kişinin iyileştiği belirtilirken; 23 kişi ise hayatını kaybetti. Singapur'da ise bin 189 kişiye koronavirüs teşhisi konulurken; 297 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

HİNDİSTAN'DA 99 KİŞİ ÖLDÜ

'da 3 bin 588 kişide virüs tespit edilirken; 99 kişinin öldüğü, enfekte kişilerin arasında bulunan 229 kişinin de iyileştiği duyuruldu.

  1. 05.04.2020
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