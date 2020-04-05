PTT'den corona virüsü (koronavirüs) açıklaması! İŞKUR ödemeleri hakkında yeni uygulama geldi - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
05 Nisan 2020, Pazar
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'den açıklaması! ödemeleri hakkında yeni uygulama geldi

PTT'den corona virüsü açıklaması! İŞKUR ödemeleri hakkında yeni uygulama geldi

'den yapılan yazılı açıklamada, (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bazı illerde giriş çıkışların kısıtlandırılması sonucu veya herhangi bir nedenle resmi ikametinde bulunmayan müşterilerin işsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ödemesi ve kısa çalışma ödemelerini kolaylıkla alabilmeleri için yeni önlemler alındığı ifade edildi.

salgını sebebiyle tarafından yapılacak ödemeler hakkında 'den yeni açıklama geldi. Vatandaşların ödemesi artık ikamet adreslerine, PTTbank hesabına veya kendi bankalarına yatırılacak.

Tüm İŞKUR ödemesi hak sahiplerini kapsayan söz konusu uygulamayla, kayıtlı cep telefonlarına SMS ile PTT'nin internet sitesine yönlendirici özel bir link gönderileceği belirtilerek, kişiye özel tek kullanımlık formun online olarak doldurulacağı vurgulandı.

PTT'DEN İŞKUR AÇIKLAMASI

Form ile hak sahibi ödeme bedellerinin sistemde kayıtlı konut adresine, PTTBank hesabına veya kendi banka hesabına gönderilmesini talep edebileceğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Böylece müşterilerimiz ödemelerini kolaylıkla alabilecek. 2020 yılı Mart ayına ait İşsizlik Sigortası ödemesi hak sahibi olup mevcut cep telefonu numarasına SMS gelmeyen müşterilerimizin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi 'ALO 170' iletişim hattından sistem üzerindeki telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir. Covid-19 tehdidine karşı, müşterilerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığını korumak, sosyal mesafe kuralını uygulamak amacıyla İŞKUR ödemelerini PTT dağıtıcılarımız aracılığıyla vatandaşlarımızın PTT iş yerlerimize gelmelerine gerek kalmadan evlerinde teslim ediyoruz."

  1. 05.04.2020
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