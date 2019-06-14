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14 Haziran 2019, Cuma
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17 yılda devrim

17 yılda devrim

Gençlik ve . , katıldığı ödül töreninde “17 yılda yapılan yatırımlar devrim niteliğinde” diye konuştu.

Sporun Devleri Buluşuyor ödül töreninde 2018 yılının başarılı sporcu, yönetici, teknik adam, kulüp, kurum ve kuruluşlarına ödülleri takdim edildi. Geceye katılan Gençlik ve . , burada yaptığı konuşmada misafirlere 'ın selamlarını iletti. Organizasyonun önemine vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, "Son 17 yılda yapılan yatırımlar dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle karşılaştırıldığında devrim niteliğinde" ifadelerini kullandı.


'EN GENÇ NÜFUSA SAHİP ÜLKEYİZ'
lkemiz dünyanın en genç ve en dinamik nüfusuna sahip ülkelerden biri" diyerek konuşmasına devam eden Kasapoğlu, "Avrupa'da 20 milyon gençle en genç nüfusa sahip ülkeyiz. Gençlerimiz bizler için önemli. Sporu tabana yaymak gibi ve ülkemizin spor kültürü açısından gelişmesini tamamlama amacımız var. Son 17 yılda yapılan yatırımlar dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle karşılaştırıldığında devrim niteliğinde. Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, sporu sporcuyu önemsemesi yatıyor" dedi.

  1. 14.6.2019
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