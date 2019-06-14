17 yılda devrim

Sporun Devleri Buluşuyor ödül töreninde 2018 yılının başarılı sporcu, yönetici, teknik adam, kulüp, kurum ve kuruluşlarına ödülleri takdim edildi. Geceye katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada misafirlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Organizasyonun önemine vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, "Son 17 yılda yapılan yatırımlar dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle karşılaştırıldığında devrim niteliğinde" ifadelerini kullandı.





'EN GENÇ NÜFUSA SAHİP ÜLKEYİZ'

"Ülkemiz dünyanın en genç ve en dinamik nüfusuna sahip ülkelerden biri" diyerek konuşmasına devam eden Kasapoğlu, "Avrupa'da 20 milyon gençle en genç nüfusa sahip ülkeyiz. Gençlerimiz bizler için önemli. Sporu tabana yaymak gibi ve ülkemizin spor kültürü açısından gelişmesini tamamlama amacımız var. Son 17 yılda yapılan yatırımlar dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle karşılaştırıldığında devrim niteliğinde. Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, sporu sporcuyu önemsemesi yatıyor" dedi.