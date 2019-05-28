Zalim İstanbul sezon finalinde Cenk gerçekleri itiraf etti mi?

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul 9.bölümü ile sezon finali yaptı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Zalim İstanbul'da Cenk ile kavga eden Ceren'in kendine bıçak saplaması şoke etti, ameliyata alınan Ceren'e ne olacağı merak konusu… Yaz tatili arasından sonra Zalim İstanbul yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya devam edecek.



ZALİM İSTANBUL 9. BÖLÜM FRAGMANI



ZALİM İSTANBUL SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?



Ceren'in hamile olması Yılmaz ailesinde büyük deprem yaratır.



Seher ve Agah gördükleri manzarayla dehşetle bakarken Şeniz'in aklında sadece Cenk vardır. Cenk cevabından çok korktuğu soruyla yüzleşmek zorunda kalır.



Ceren'in hamile olması Yılmaz ailesinde büyük deprem yaratır. Şeniz'in Cemre'yi hayatlarından tamamen çıkarmaya yönelik planları işlemektedir. Cemre bebeğin Nedimden olmadığını düşünürken, hiç beklemediği yerden bir gol daha yiyecektir.



Yaşananlar Cemre'yi Agah'ın gözünde bitirmeye yeterken Cemre'yi asıl acıtan tokat annesinden değil Cenk'ten gelir. Ceren'in nihayet beklediği sosyete düğünü gerçekleşmek üzereyken Seher tarafından bileti kesilen Cemre Nedim'e son kez veda etmeye gider.

Cenk ise ilk kez doğru bir hamleye atıldığı sırada Cemre, Nedim için delice bir karar verecektir.

DİZİ KONUSU VE OYUNCULARI

Antakya'dan, İstanbul'a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul'da; üç çocuğu ile Antakya'da yaşayan Seher'in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.

Fikret Kuşkan (Agah), Deniz Uğur (Seher), Mine Tugay (Şeniz), Ozan Dolunay (Cenk), Simay Barlas (Damla), Berker Güven (Nedim), Bahar Şahin (Ceren), Sera Kutlubey (Cemre), İdris Nebi Taşkan (Civan), Ayşen Sezerel (Neriman), Gamze Demirbilek (Nurten)