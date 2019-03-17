ALES geç başvuru tarihi belli oldu! 2019 ALES ne zaman?

5 Mart'ta başlayan ALES başvuruları 13 Mart tarihinde sona erdi. Başvuruyu kaçırıp çok üzülen adaylar için ikinci bir şans daha verildi. ALES geç başvuru tarihi için hangi zaman belirlendi?



ALES GEÇ BAŞVURULARI HAKKINDA



ÖSYM 28 Mart tarihinde ALES geç başvurularını alacak. Bu fırsatı da kaçıran adaylar ne yazık ki sınava giremeyecek. Tek bir gün içerisinde yapılacak olan ALES geç başvurularının ücreti ise 180 TL olarak belirlendi.





2019 ALES SINAV TARİHİ



Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için heyecanlı geri sayım başladı. Sınava özveriyle çalışan adaylar 5 Mayıs tarihinde ALES sınavına katılacak. 2019-ALES/1 sınavı sözel ve sayısal testlerden oluşacak ve 150 dakika sınav süresi verilecek. ALES'ten alınan puan ise 5 yıl boyunca geçerli olacak.



ALES NEDİR?



Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,



-Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

-Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

-Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.