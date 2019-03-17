ALES geç başvuru tarihi belli oldu! 2019 ALES ne zaman?
17 Mart 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Genel Haberleri ALES geç başvuru tarihi belli oldu! 2019 ALES ne zaman?

geç başvuru tarihi belli oldu! 2019 ?

ALES geç başvuru tarihi belli oldu! 2019 ALES ne zaman?

sınavına girmek isteyen fakat başvuru tarihini kaçıranlar için ÖSYM’den sevindirici bir haber geldi. duyuruldu, adaylar bir gün verilen bu hakkı iyi değerlendirerek başvuru yapabilecek. 2019 ALES sınav tarihi de açıklandı.

5 Mart'ta başlayan başvuruları 13 Mart tarihinde sona erdi. Başvuruyu kaçırıp çok üzülen adaylar için ikinci bir şans daha verildi. için hangi zaman belirlendi?

ALES GEÇ BAŞVURULARI HAKKINDA

ÖSYM 28 Mart tarihinde ALES geç başvurularını alacak. Bu fırsatı da kaçıran adaylar ne yazık ki sınava giremeyecek. Tek bir gün içerisinde yapılacak olan ALES geç başvurularının ücreti ise 180 TL olarak belirlendi.



2019 ALES SINAV TARİHİ

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için heyecanlı geri sayım başladı. Sınava özveriyle çalışan adaylar 5 Mayıs tarihinde ALES sınavına katılacak. 2019-ALES/1 sınavı sözel ve sayısal testlerden oluşacak ve 150 dakika sınav süresi verilecek. ALES'ten alınan puan ise 5 yıl boyunca geçerli olacak.

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

-Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,
-Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
-Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

  1. 17.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ALES geç başvuru tarihi belli oldu! 2019 ALES ne zaman? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN