Fotomaç ödülünü aldı! – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    ödülünü aldı!

    Fotomaç ödülünü aldı!

    'a bir ödül de Spor 'dan geldi.

    'a bir ödül de Spor 'dan geldi. Salonu'nda tarafından başta İstanbul Maratonu ve İstanbul olmak üzere, yıl boyunca gerçekleştirilen organizasyonlarda 16 branşta ödüller dağıtıldı. Yazılı Basın Haber dalında Fotomaç'a verilen ödülü genel yayın yönetmenimiz Zeki Uzundurukan aldı.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:20
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