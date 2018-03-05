Bakan Bak Mardinli gençlerle buluştu
Mardin’de spor tesisleri ve yapılacak yatırımlarla ilgili incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik Merkezi'ndeki gençlerle basketbol oynadı.
DİYARBAKIR STADI'NI HAVADAN İNCELEDİ
Mardin'den helikopterle Diyarbakır'a geçen Bakan Osman Aşkın Bak, Diyarbakır'da yapımı devam eden stadyumu da havadan inceledi. Bakan Bak, stadyumla ilgili yapılan çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:15
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Aykut Kocaman: Direksiyonu kaybettik
Toplam 94
Yorum
BEŞİKTAŞ SİZ ÖNCE TRABZONDAN ÇALDIĞINIZ KUPAYI GERİ VERİN...
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Black Panther
Toplam 2
Yorum
Atillas-BJK Bazı rekorlar kırılmış şimdi Tanju Çolak'ın tarihi rekoruna 15 gol kalmış, bu rekor için 1 2 tane daha hat-trick yapması lazım
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Kameni bekleneni vermedi
Toplam 6
Yorum
yorumcu ben GSli olarak diyorumki, volkana yönetim agir para cesasi vermeli.bedavadan kirmizi kart gördü volkan.o 2inci kafa golünü yemezdi volkan.
Bakan Bak Mardinli gençlerle buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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