Bakan Bak Mardinli gençlerle buluştu – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Bakan Bak Mardinli gençlerle buluştu

    Bakan Bak Mardinli gençlerle buluştu

    Mardin’de spor tesisleri ve yapılacak yatırımlarla ilgili incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı , Gençlik Merkezi'ndeki gençlerle basketbol oynadı.

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , Ak Parti Gençlik Kolları Başkanlığı kongresine katılmak ve bakanlığına bağlı kuruluşlardaki hizmet ve yatırımları yerinde görmek amacıyla Mardin'i ziyaret etti. Mardin'de devam eden yatırımları da yerinde inceleyen Bak, Mardin'in Yeşilli ilçesinde inşaatı devam eden Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretleri esnasında Mardin Gençlik Merkezi'ne giden Bakan Bak, gençlerle buluşarak basketbol oynadı. Gençlik Merkezi bünyesindeki Bilişim Atölyesi'nde eğitim gören öğrenciler ise katılım belgelerini Bakan Bak'ın elinden aldı.

    DİYARBAKIR STADI'NI HAVADAN İNCELEDİ
    Mardin'den helikopterle Diyarbakır'a geçen Bakan Osman Aşkın Bak, Diyarbakır'da yapımı devam eden stadyumu da havadan inceledi. Bakan Bak, stadyumla ilgili yapılan çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:15
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