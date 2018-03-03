Nuri Şahin’e alçak saldırı! – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    ’e alçak saldırı!

    Nuri Şahin’e alçak saldırı!
    Milli futbolcumuz , Harekatı kapsamında Afrin'de şehit düşen askerlerimizin yakınlarına, Twitter üzerinden başsağlığı dileklerini ilettiği için, ırkçı Almanlar'ın ve PKK yandaşlarının hedefi oldu. 'un formasını giyen Nuri Şahin'e karşı başlatılan alçak karalama kampanyası, 'nın Türkiye düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Şahin "Afrin'de hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dilerim. Başımız sağ olsun, geride kalanlara Allah dayanma gücü versin" paylaşımıyla Zeytin Dalı harekatına destek oldu. Bunu sindiremeyen teröristler ve Almanya'daki ırkçılar, Bundesliga'da başarıyla top koşturan Şahin'e hakaret dolu mesajlar yazdı. (Sabah)
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:35
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