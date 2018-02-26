PyeongChang 2018'in ardından

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunlarda Türkiye, 4 branşta 8 sporcu ile müsabakalara katıldı.

Alp disiplininde Serdar Deniz ve Özlem Çarıkçıoğlu, kayaklı koşuda Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek ve Ayşenur Duman, artistik buz pateninde Alper Uçar ve Alisa Agafonova, kayakla atlamada ise Fatih Arda İpçioğlu, 23. Kış Olmpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular oldu.

MADALYA HASRETİ DEVAM ETTİ

İlk Kış Olimpiyatları deneyimini 1936'da yaşayan Türkiye, aralıksız 10'uncu, toplamda ise 17'nci kez katıldığı organizasyondaki madalya hasretini bu sefer de dindiremedi.

Milli sporcular, oyunlar boyunca istenilen başarıyı yakalayamamasına rağmen bazı ilklere imza atarak, önemli tecrübeler edindi.

KAYAKLA ATLAMADA İLK YARIŞ

Fatih Arda İpçioğlu, kayakla atlama disiplininde yarışan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçerken, yüksek tepe bireysel elemelerinde 96,5 metrelik atlayış ve 36,4 puanla 56'ncı sırada yer aldı.

Oyunların ardından sosyal medya hesabından duygularını paylaşan milli sporcu, "Olimpiyatlara katılmak hayalimdi ve gerçekleştirdim. Atlayışlarım kötü olsa bile burada olmaktan mutluyum ve Türkiye için bir ilki gerçekleştirdim. Ülkem ve kendi adıma gurur duyuyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Bu sadece bir başlangıç." ifadelerini kullandı.

AGAFONOVA İLE UÇAR SERBEST PROGRAMA KALDI

Artistik buz pateninde Türkiye'yi temsil eden Alisa Agafonova ile Alper Uçar ise kısa programda 59,42 puanla 20. sırada yer alarak Türkiye'nin Kış Olimpiyatları tarihinde serbest programa yükselen ilk buz dansı çifti oldu.

Agafonova ile Uçar, serbest programın ardından toplamda elde ettikleri 147,18 puanla 19'uncu sırada oyunları tamamladı. İkili, Soçi 2014 Kış Olimpiyat Oyunları'na da katılarak, buz dansında Türkiye adına yarışan ilk sporcular olmuştu.

Türkiye'yi artistik buz pateni dalında ilk kez ise Torino 2006 Kış Olimpiyat Oyunları'na katılan milli sporcu Tuğba Karademir temsil etmişti.

TECRÜBE KAZANDILAR

Erkekler kayaklı koşu 15 kilometre serbestte yarışan milli sporculardan Hamza Dursun 40.05.3'lük derecesiyle 92'nci, Ömer Ayçiçek ise 40.28.7'lik zamanlamasıyla 93'üncü oldu. Ömer, klasik sprint kategorisinde ise 77'nci sırayı alarak çeyrek finale kalamadı.

Türkiye adına kayaklı koşu takım sprint yarı finalinde de yarışan iki sporcu, 18.45.78'lik dereceyle yarışı 14'üncü sırada tamamlayarak, adlarını finale yazdıramadı.

Alp disiplini kayakta Türkiye'yi temsil eden Serdar Deniz, erkekler büyük slalom yarışında 2.44.23'lük derecesiyle 67'nci olurken, slalom kategorisinde ise parkuru tamamlayamadı.

Aynı disiplinde mücadele eden milli sporcu Özlem Çarıkçıoğlu ise kadınlar büyük slalom yarışında 57'nci olurken, slalomda yarışı bitiremedi.

Milli sporcu Ayşenur Duman da kayaklı koşu 10 kilometre serbest yarışında 33.06.4'lük zamanlamasıyla 86'ncı sırada yer aldı.