PyeongChang 2018'in ardından – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    PyeongChang 2018'in ardından

    PyeongChang 2018'in ardından

    2018 PyeongChang 'nda mücadele eden Türk sporcular, madalya elde edememesine rağmen kazandığı tecrübe ile öne çıktı.

    'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunlarda Türkiye, 4 branşta 8 sporcu ile müsabakalara katıldı.

    Alp disiplininde ve , kayaklı koşuda , ve , artistik buz pateninde ve , kayakla atlamada ise , 23. Kış Olmpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular oldu.

    MADALYA HASRETİ DEVAM ETTİ
    İlk deneyimini 1936'da yaşayan Türkiye, aralıksız 10'uncu, toplamda ise 17'nci kez katıldığı organizasyondaki madalya hasretini bu sefer de dindiremedi.

    Milli sporcular, oyunlar boyunca istenilen başarıyı yakalayamamasına rağmen bazı ilklere imza atarak, önemli tecrübeler edindi.

    KAYAKLA ATLAMADA İLK YARIŞ
    , kayakla atlama disiplininde yarışan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçerken, yüksek tepe bireysel elemelerinde 96,5 metrelik atlayış ve 36,4 puanla 56'ncı sırada yer aldı.

    Oyunların ardından sosyal medya hesabından duygularını paylaşan milli sporcu, "Olimpiyatlara katılmak hayalimdi ve gerçekleştirdim. Atlayışlarım kötü olsa bile burada olmaktan mutluyum ve Türkiye için bir ilki gerçekleştirdim. Ülkem ve kendi adıma gurur duyuyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Bu sadece bir başlangıç." ifadelerini kullandı.

    AGAFONOVA İLE UÇAR SERBEST PROGRAMA KALDI
    Artistik buz pateninde Türkiye'yi temsil eden ile ise kısa programda 59,42 puanla 20. sırada yer alarak Türkiye'nin tarihinde serbest programa yükselen ilk buz dansı çifti oldu.

    Agafonova ile Uçar, serbest programın ardından toplamda elde ettikleri 147,18 puanla 19'uncu sırada oyunları tamamladı. İkili, Soçi 2014 Kış Olimpiyat Oyunları'na da katılarak, buz dansında Türkiye adına yarışan ilk sporcular olmuştu.

    Türkiye'yi artistik buz pateni dalında ilk kez ise Torino 2006 Kış Olimpiyat Oyunları'na katılan milli sporcu temsil etmişti.

    TECRÜBE KAZANDILAR
    Erkekler kayaklı koşu 15 kilometre serbestte yarışan milli sporculardan 40.05.3'lük derecesiyle 92'nci, ise 40.28.7'lik zamanlamasıyla 93'üncü oldu. Ömer, klasik sprint kategorisinde ise 77'nci sırayı alarak çeyrek finale kalamadı.

    Türkiye adına kayaklı koşu takım sprint yarı finalinde de yarışan iki sporcu, 18.45.78'lik dereceyle yarışı 14'üncü sırada tamamlayarak, adlarını finale yazdıramadı.

    Alp disiplini kayakta Türkiye'yi temsil eden , erkekler büyük slalom yarışında 2.44.23'lük derecesiyle 67'nci olurken, slalom kategorisinde ise parkuru tamamlayamadı.

    Aynı disiplinde mücadele eden milli sporcu ise kadınlar büyük slalom yarışında 57'nci olurken, slalomda yarışı bitiremedi.

    Milli sporcu da kayaklı koşu 10 kilometre serbest yarışında 33.06.4'lük zamanlamasıyla 86'ncı sırada yer aldı.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:06
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