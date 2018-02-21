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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    disiplinli kadınlar finalinde şampiyon Goggia

    <a href="/index/alp?id=2ccb54c9-bfc0-4cb9-bdce-a724c5a54656" class="" rel="tag">Alp</a> disiplinli kadınlar finalinde şampiyon Goggia

    2018 Kış Olimpiyatları'nda disiplini kadınlar iniş finalinde altın madalyanın sahibi oldu.

    'nin kentinde düzenlenen oyunların 12. gününde, disiplini kadınlar iniş finali yapıldı. , 1.39.22'lik derecesiyle kariyerinin ilk olimpiyat şampiyonluğuna imza attı. Norveçli Ragnhild Mowinckel 1.39.31 ile gümüş, ABD'li ise 1.39.69 ile bronz madalya elde etti.

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:44
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