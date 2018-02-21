Alp disiplinli kadınlar finalinde şampiyon Goggia
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda Alp disiplini kadınlar iniş finalinde İtalyan Sofia Goggia altın madalyanın sahibi oldu.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 12. gününde, Alp disiplini kadınlar iniş finali yapıldı. İtalyan Sofia Goggia, 1.39.22'lik derecesiyle kariyerinin ilk olimpiyat şampiyonluğuna imza attı. Norveçli Ragnhild Mowinckel 1.39.31 ile gümüş, ABD'li Lindsey Vonn ise 1.39.69 ile bronz madalya elde etti.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:44
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Pepe ne yapsın!
Toplam 9
Yorum
TARAFTAR Pepe daha ne yapsın doğru, hiç bir futbolcu bir şey yapmayınca , hele sol kanat diye bir şey yoktu.
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Heynckes'ten Beşiktaş'a övgü
Toplam 7
Yorum
bjk advers Ş.Güneş için başlarken SAYINMI desem bilmiyorum ! Şenol Güneş Jupp Heynckes'ide hakemin üstüne itseydi tıpkı Mehmet Özdileği ittiği gibi !
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ESPN yorumcusu Quique Wolff, Beşiktaş'ı değerlendirdi
Toplam 12
Yorum
TARAFTAR Kapanan takımlara karşı zorlanan beşiktaş , atak oynayan takımlara karşı zaten perişan oluyormuş.
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