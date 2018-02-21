Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 12. gününde, Alp disiplini kadınlar iniş finali yapıldı. İtalyan Sofia Goggia, 1.39.22'lik derecesiyle kariyerinin ilk olimpiyat şampiyonluğuna imza attı. Norveçli Ragnhild Mowinckel 1.39.31 ile gümüş, ABD'li Lindsey Vonn ise 1.39.69 ile bronz madalya elde etti.