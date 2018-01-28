CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Erdoğan’dan dev açılış

    Erdoğan’dan dev açılış
    , -Hasköy tünelinin açılış törenine katıldı. Erdoğan, konuşması sırasında vatandaşların kendisine gönderdiği Kasımpaşa atkısını taktı, davetlileri selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından tünelin açılış kurdelesini kesti. Erdoğan, Kasımpaşa-Hasköy Tüneli açılış töreninin ardından kendi kullandığı makam otomobiliyle ile birlikte tünelden geçti.
    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Erdoğan’dan dev açılış haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN