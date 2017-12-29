 Bakan Bak, halı sahada futbol oynadı! 2 gol, 2 asist – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Bakan Bak, halı sahada futbol oynadı! 2 gol, 2 asist

    Bakan Bak, halı sahada futbol oynadı! 2 gol, 2 asist

    Çeşitli programlara katılmak için 'ye gelen Bakan Bak, Güneysu ilçesinde İl Başkanı Muhammet Avcı ve üyeleriyle halı sahada maç yaptı.

    Gençlik ve Spor Bakanı , halı sahada futbol oynadı.

    Bak, maç öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce amatör kümede de top oynadığını belirterek, stres atmak ve arkadaşlarla güzel bir ortam paylaşmak için maç yapacaklarını söyledi.

    Milletvekili olduğu dönemlerde de sık sık üyeleriyle maç yaptıklarını ifade eden Osman Aşkın Bak, "Bayağı iddialılar. Bu sahanın yabancısı değiller. Biz de onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışacağız. Teknik bir şekilde fazla riske atmadan. Futbol keyif verici, insanları etkileyen bir spor. Spor yapmak dostluklar için çok önemli. İnşallah keyifli bir maç olur. Yaş ortalaması biraz yüksek. Dikkatli olacağız." diye konuştu.

    Bak, maç öncesi hatıra fotoğrafı çektirdi.

    7 kişilik takımlarla 30'ar dakika iki devre halinde oynanan maç, 7-7 sona erdi. Bakan Bak, karşılaşmada biri penaltıdan iki gol attı.

    Maçın ardından da açıklama yapan Bakan Bak, Cumhurbaşkanı 'ın da uzun yıllar futbol oynadığını hatırlatarak, "Tekniği iyidir. Santrfor olarak çok da iyi goller atmıştı. Defansta da oynamıştı. Biz de onun yanında yetiştik. Fena değiliz. İdare edeceğiz." dedi.

    Bak, maçta dostluğun kazandığını vurgulayarak, "Güzel bir maç oldu. Oldukça çekişmeli geçti. Bunu sık sık yapmakta fayda var ama takımın biraz kondisyona ihtiyacı var. Yorulduk, normal tabii. Bugün yoğun tempo sonrasında oynadık." ifadelerini kullandı.

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bakan Bak, halı sahada futbol oynadı! 2 gol, 2 asist haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN