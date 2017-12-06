 Sinan Vardar: En anlamlı ödül bu – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    : En anlamlı ödül bu

    Sinan Vardar: En anlamlı ödül bu
    Yaşam Boyu Başarı Ödülü alan yazarımız "Çok ödül aldım ama benim için en anlamlısı bu oldu. Bu ödül benim ve arkadaşlarımın hakkıydı diye düşünüyorum. Türk Turizminin başlangıç noktasında biz varız. Yani rahmetli Özal'ın koyduğu imkanlardan sonra biz devreye girdik. Kendi adıma Almanya'da Rusya ve Türkiye'de üç tane uluslararası marka yarattım diyebilirim. Türkiye'ye milyonlarca turist ve milyarlarca döviz getirdik"açıklamasını yaptı.
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:06
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