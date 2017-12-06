Sinan Vardar: En anlamlı ödül bu
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:06
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Büyüklük Terim'de kaldı!
Toplam 14
Yorum
tolga mesele tudorun sistemlerini allak bullak etmesi tudor takımla cok oynuyor ilk sistemi harikaydı ama maceracı tudor sistemi alt üst etti
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Disiplin sevkleri açıklandı
Toplam 3
Yorum
Hamıt ALLLAH ALLAH ben Beşiktasın 3 yıldızı formasında Biliyordum 6mımışki
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama!
Toplam 9
Yorum
TCelcius Gayet doğru mantıklı ve yerinde bir yazı olmuş bazı şeyleri ifşa etmezsen şaklabanlar devam ediyor fb türk futbolunun en rezil takımıdır
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