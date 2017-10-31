Federasyon başkanları Bolu’da buluşuyor

Türkiye’nin Spor Federasyonları Başkan ve üst düzey temsilcileri, 3-5 Kasım günlerinde Bolu’da buluşarak, “Spor Kenti Bolu’ arama konferansına katılacak.

Bolu'yu dünyanın sayılı spor kentleri arasına sokmak için çalışmalarını sürdüren Bolu Belediyesi, 23 farklı spor branşının federasyon başkanları ile bir araya gelerek 'Spor Kenti Bolu' arama konferansı gerçekleştirecek. 3 gün sürecek arama konferansı kapsamında, federasyon başkan ve temsilcileri, Bolu Belediyesi ile masaya oturarak, Bolu'nun dünyanın önde gelen spor kentleri arasında hak ettiği yeri alabilmesi için görüş ve önerilerini sunacak

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Başkan olduğu 2004 yılından bu yana sürdürdüğü faaliyetlerde Bolu'yu turizm ve spor alanında dünya kenti yapmak doğrultusunda ilerlediklerini belirten Başkan Yılmaz, "13 yıl boyunca sürdürdüğümüz tüm alt yapı ve üst yapı faaliyetleri, aslında bu amaca yönelik attığımız adımlardı. Şehrimiz, 2004 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz çeşitli proje ve yatırımlarla doğa sporlarından salon sporlarına, kadar tüm olimpik sporların yapılabileceği bir alt yapıya kavuştu. Dört mevsim farklı güzellikleri barındıran şehrimizi spor şehri haline getirmek, ulusal ve uluslararası turnuva ve organizasyonların merkezi yapmak en büyük hedefimiz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz onlarca projemize karşın, daha yolumuz uzun. İnanıyorum ki Karaçayır'da bir gün olimpiyat oyunları oynanacak. Karaçayır'da yetişmiş sporcularımız, olimpiyatlarda göğsümüzü kabartacak. Şu anda çalışmaları süren Büyüksu Göleti Projemiz ile Bolu sporlarının da merkezi olacak. Bütün bunların en etkin ve verimli gerçekleşmesi için davet ettiğimiz Türkiye Spor Federasyonları temsilcilerinin değerli görüşlerinin, Bolu için çok kıymetli bir yol haritası oluşturacağına inanıyor, kendilerine şehrimizin zengin turizm potansiyelini ve sportif alt yapısını tanıtmaktan da tüm Bolular adına büyük gurur duyuyorum" dedi.