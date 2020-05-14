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14 Mayıs 2020, Perşembe
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indirim kararı alabilir

TFF indirim kararı alabilir

Başkanı , futbolculardan talep edilecek indirim için 'ye mesaj gönderdi.

Başkanı , futbolculardan talep edilecek indirim için 'ye mesaj gönderdi. Cavcav, ", futbolculardan talep edilecek indirim oranlarını belirleyen bir karar alabilir. Karar bağlayıcı mı olur tavsiye kararı mı olur bunu federasyonumuzun hukukçuları değerlendirecektir" ifadelerini kullandı.
  1. 14.5.2020
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