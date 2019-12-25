Gençlerbirliği oyuncuları, öğrencilerle bir araya geldi - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç
25 Aralık 2019, Çarşamba
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oyuncuları, öğrencilerle bir araya geldi

Gençlerbirliği oyuncuları, öğrencilerle bir araya geldi

'nin takım kaptanlarından ile Floyd Ayite ve bugün Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nde düzenlenen söyleşiye katıldı.

Okul öğrencileri tarafından yoğun ilgi gören söyleşide futbolcular gelen soruları içtenlikle yanıtladı.

Söyleşi sonunda okul müdürü Baki Gencer'in çiçek takdimini kabul eden futbolcular, öğrencilerle bir araya geldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Sınıflar arası turnuvanın şampiyonu olan 12/E sınıfı ise kupasını 'ın elinden aldı.

Gelen bir soru üzerine, birlikte çalıştığı ve en çok beğendiği oyuncunun Aleksandar Hleb olduğunu söyleyen Halil İbrahim Pehlivan, yine gelen başka bir soru üzerine de ile olan duygusal bir anısını anlattı. İlhan Cavcav'ın deplasmanına tekerlekli sandalyeyle gelişini ve 'ni ne kadar sevdiğini unutamayacağını söyleyen Halil İbrahim, "Bir kez daha rahmetli başkanımızı saygı ile anıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

"KÖKLÜ BİR KULÜBÜZ"

Ayite, "Gençlerbirliği'nde hedeflerin neler" sorusuna; "Gençlerbirliği ile Avrupa kupalarında oynamayı çok isterim. Köklü bir kulübüz ve bunu başarabiliriz" dedi.

'e yöneltilen maçıyla ilgili soruya ise kırmızı siyahlı futbolcu şu şekilde yanıt verdi: "Beşiktaş ve biz mutlak galibiyet için sahaya çıkacağız. Biz deplasmandan güzel bir sonuçla dönmek için yine elimizden geleni yapacağız. İnanıyorum ki taraftarlarımızı mutlu eden bir sonuç alacağız."

Futbolcular, organizasyondaki emekleri ve davetleri için de okul öğretmenleri Bekir Çelik ve Saadet Güner'e ayrıca teşekkürlerini sundu.

  1. 25.12.2019
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