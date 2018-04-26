Gençlerbirliği'nde Sivasspor maçı hazırlıkları
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmanın ardından kırmızı-siyahlı futbolcular, teknik ekip ve yöneticiler, onursal başkan İlhan Cavcav'ın kabrini ziyaret etti.
İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda zor günler yaşayan Gençlerbirliği'nde kulüp başkan vekili Arif Ölmez ve genel sekreter Cem Şükrü Kaya'nın da yer aldığı kafilede, teknik ekip ve futbolcular Cavcav'ın kabrine karanfil bıraktı ve dua etti.
Arif Ölmez'in kafileye yaptığı konuşmanın ardından başkent ekibi Sivas'a gitti.
- 26.4.2018 16:53
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbi kararı sonrası otoriteler ne dedi?
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Yorum
FB-CH Erman Hoca, sana herkes kafayi numaradan sardirmis dese, açip gelin bakin demez misin. Kesin dersin. Bu Günes'e neden bu kadar zor geliyor?
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbi kararı sonrası otoriteler ne dedi?
Toplam 31
Yorum
dinch BJK maça çıkmazsa ligde puanı silinecek fb aldığı 3 maç cezayı önümüzdeki sene kupa maçlarında çekecek,Şu karara bakarmısınız taralığın dani
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TFF, EURO 2024 adaylık dosyasını sundu
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yılmaz fenerbahçenin dosyasını verseydiniz
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