Gençlerbirliği'nde Sivasspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    'nde maçı hazırlıkları

    Gençlerbirliği'nde Sivasspor maçı hazırlıkları

    , 'in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Demir Grup maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmanın ardından kırmızı-siyahlı futbolcular, teknik ekip ve yöneticiler, onursal başkan İlhan Cavcav'ın kabrini ziyaret etti.

    İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda zor günler yaşayan 'nde kulüp başkan vekili ve genel sekreter Cem Şükrü Kaya'nın da yer aldığı kafilede, teknik ekip ve futbolcular Cavcav'ın kabrine karanfil bıraktı ve dua etti.

    Arif Ölmez'in kafileye yaptığı konuşmanın ardından başkent ekibi Sivas'a gitti.

    1. 26.4.2018 16:53
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