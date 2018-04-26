Gençlerbirliği'nde Sivasspor maçı hazırlıkları

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmanın ardından kırmızı-siyahlı futbolcular, teknik ekip ve yöneticiler, onursal başkan İlhan Cavcav'ın kabrini ziyaret etti.

İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda zor günler yaşayan Gençlerbirliği'nde kulüp başkan vekili Arif Ölmez ve genel sekreter Cem Şükrü Kaya'nın da yer aldığı kafilede, teknik ekip ve futbolcular Cavcav'ın kabrine karanfil bıraktı ve dua etti.

Arif Ölmez'in kafileye yaptığı konuşmanın ardından başkent ekibi Sivas'a gitti.