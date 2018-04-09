Ümit Özat'tan Galatasaray maçı öncesi sitem dolu açıklama

Karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Ümit Özat: "Kadro tercihlerimde polemik olacak bir durum yok. Ülke futbolu öyle bir hal aldı ki, hakikaten bu meslek yapılamaz noktaya geldi. haddim olmadan söylüyorum, Demba Ba 40 metreden vuruyor direkten dönüyor, öyle algı oluyor ki, bilerek direğe vurmuş algısı yaratılıyor." dedi.

Ahmet ve Uğur'un formsuz bir dönemde olduğunu belirten Özat, "Yaptığımız mesleğin itibarını ayaklara indirdiler. Her kötü sonuçta sorumluluk teknik direktörde oluyor. Uğur ile Ahmet haftalardır formsuzlardı. Futbolda bunlar var. Kazanırsan doğru yaptı, kaybedersen yanlış yaptı olursun. Ahmet ile Uğur varken de bu takım 4 yedi" ifadelerini kullandı.

Ligde kalmak için çok önemli bir maça çıkacaklarını belirten Ümit Özat, "Bazı maçlar vardır, oyuncunun gözünün içine bakarsınız, hissedersiniz. Dolayısıyla bu maçta biraz öyle düşündük. Bizim için o kadar önemli maç ki, alacağımız puan ya da 3 puan bizi rahatlatacak." diye konuştu.