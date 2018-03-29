Gençlerbirliği'nde hazırlıklar sürüyor – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    'nde hazırlıklar sürüyor

    Gençlerbirliği'nde hazırlıklar sürüyor

    , 'in 27. haftasında 31 Mart Cumartesi günü Evkur ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör yönetimindeki antrenmana koşu ve dar alanda top kapma oyunuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, daha sonra taktik çalışma yaptı.

    Sağanak altında gerçekleştirilen idmana, tedavilerine devam edilen Jailton Lourenco Da Silva ile katılmazken, milli takımdan dönen Aleksandar Scekic takımdan ayrı koştu.

    Kırmızı-siyahlı ekip, bugün saat 16.00'da Malatya'ya gidecek, karşılaşma öncesi son çalışmasını yarın bu kentte yapacak.

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:19
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