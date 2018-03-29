Gençlerbirliği'nde hazırlıklar sürüyor

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetimindeki antrenmana koşu ve dar alanda top kapma oyunuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, daha sonra taktik çalışma yaptı.

Sağanak altında gerçekleştirilen idmana, tedavilerine devam edilen Jailton Lourenco Da Silva ile Ahmet İlhan Özek katılmazken, milli takımdan dönen Aleksandar Scekic takımdan ayrı koştu.

Kırmızı-siyahlı ekip, bugün saat 16.00'da Malatya'ya gidecek, karşılaşma öncesi son çalışmasını yarın bu kentte yapacak.