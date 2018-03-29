Gençlerbirliği'nde hazırlıklar sürüyor
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 31 Mart Cumartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetimindeki antrenmana koşu ve dar alanda top kapma oyunuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, daha sonra taktik çalışma yaptı.
Sağanak altında gerçekleştirilen idmana, tedavilerine devam edilen Jailton Lourenco Da Silva ile Ahmet İlhan Özek katılmazken, milli takımdan dönen Aleksandar Scekic takımdan ayrı koştu.
Kırmızı-siyahlı ekip, bugün saat 16.00'da Malatya'ya gidecek, karşılaşma öncesi son çalışmasını yarın bu kentte yapacak.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:19
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Ersan'dan, FETÖ'cü Enes'e 'Osmanlı tokadı'
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ERHARD enes 17 sayı ersan 4 sayı. enes 14 rib ersan 8 rib.
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Transferde Yıldırım şov! İmzalar atılmaya başladı
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bit git artık şu takımın başından temmuzda transferler bitecek dediyse eylül sonuna kaldı demektir.lig başladıktan sonra eylülde 30yaş üstü transferler. her sene aynı durum
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F.Bahçe'den şampiyonluk atağı!
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GERÇEKLER ACIDIR ADAMLAR 1888LERDEN OLAN ŞAMPİYONLUKLARI HESABA KATIYOR BİZ 1959. 1923-1959 ARASI LİGLER TATİLE Mİ GİRDİ O ZAMAN 1959 ÖNCESİ MİLLİ MAÇLAR DAH
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