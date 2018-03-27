Gençler hazırlıklarını sürdürdü

Beştepe İlhan Cavcav Tesislerinde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmana futbolcular, ısınma koşusu ve oyun ile başladı. Futbolcular, daha sonra dar alanda pas kontrol ve gol çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, çift kale taktik maçla sona erdi.

İdmana, milli takımlarda bulunan Scekic, Palitsevich, Pogba, Diallo, İlker Karakaş ve Rahmetullah Berişbek katılmazken, Jailton ve Serdar Özkan, takımdan ayrı koşu yaptı. Ahmet İlhan'ın ise tedavisine devam edildi.

Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.