Gençler hazırlıklarını sürdürdü
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe İlhan Cavcav Tesislerinde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmana futbolcular, ısınma koşusu ve oyun ile başladı. Futbolcular, daha sonra dar alanda pas kontrol ve gol çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, çift kale taktik maçla sona erdi.
İdmana, milli takımlarda bulunan Scekic, Palitsevich, Pogba, Diallo, İlker Karakaş ve Rahmetullah Berişbek katılmazken, Jailton ve Serdar Özkan, takımdan ayrı koşu yaptı. Ahmet İlhan'ın ise tedavisine devam edildi.
Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 15:46
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Oyuncak Tank Arenası
Toplam 12
Yorum
Cahit B. Oyun THE END :)
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Zico Fenerbahçeye bu ismi önerdi!
Toplam 3
Yorum
fenerli Zico sen gel sen bırak futbolcuyu
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Kocaman'dan bir kehanet daha!
Toplam 10
Yorum
Kahin Aykut Bunu söylemek için kahin olmaya gerek yok. Birbiriyle oynayan 2 takımdan biri veya ikisi puan kaybedecek. Önemli olan Fener ne yapacak
Gençler hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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