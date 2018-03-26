Gençlerbirliği'nde Malatyaspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    'nde Malatyaspor maçı hazırlıkları

    Gençlerbirliği'nde Malatyaspor maçı hazırlıkları

    'in 27. haftasında deplasmanda Evkur ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Bir günlük iznin ardından çalışmalarına yeniden başlayan başkent ekibinde futbolcular, antrenmana ısınma koşusu ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanın ikinci bölümünde dar alanda taktik çalışma gerçekleştiren futbolcular, daha sonra yarı alanda yapılan çift kale maçla günü tamamladı.

    Başkent ekibinde, kaleci Hopf takımdan ayrı koşu yaparken, Jailton fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü. Antrenmana, milli takımlarda bulunan İlker Karakaş, Rahmetullah Berisbek, Palitsevich, Scekic, Diallo ve Pogba ile tedavisine devam edilen Ahmet İlhan katılmadı.

    , yarın yapacağı antrenmanla Evkur maçının hazırlıklarını sürdürecek.


    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:44
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