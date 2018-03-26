Gençlerbirliği'nde Malatyaspor maçı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bir günlük iznin ardından çalışmalarına yeniden başlayan başkent ekibinde futbolcular, antrenmana ısınma koşusu ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanın ikinci bölümünde dar alanda taktik çalışma gerçekleştiren futbolcular, daha sonra yarı alanda yapılan çift kale maçla günü tamamladı.
Başkent ekibinde, kaleci Hopf takımdan ayrı koşu yaparken, Jailton fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü. Antrenmana, milli takımlarda bulunan İlker Karakaş, Rahmetullah Berisbek, Palitsevich, Scekic, Diallo ve Pogba ile tedavisine devam edilen Ahmet İlhan katılmadı.
Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:44
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Yok böyle bir kazanç! Tarık Çamdal...
Toplam 2
Yorum
gssssssssssss tolganın yıllık 2.2 mıl euro suyla selcuk gıbı futbolu bırakmıs adama odenen yıllık 3.5 mıl euronun yanında neki
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Ozan hakkında karar verildi
Toplam 3
Yorum
rte ozan bi işe yaramadı boşa gitti 6 miyon euro aziz babanın fiyasko transferleri.
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Vandallar kameraya böyle yakalandı!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ BİR KAÇ TANESİNE SAĞLAM CEZA KİTLEYECEKSİN AMA İBRETLİK OLACAK BAK BAKALIM BİR DAHA BIRAK ZARAR VERMEYİ OTURAMAZ BİLE ORADA !
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