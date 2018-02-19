Özat, Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kazanmak güzel. Goller çalıştığımız yerden geldi. İyi gidiyoruz. Bir gün aradan sonra Medipol Başakşehir maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-siyahlı ekibin yenilmezlik serisinin bir gün sona ereceğini vurgulayan Özat, "Gol yemediğimiz her maç bizim için galibiyet değerinde. Yeni transfer olan oyuncuların uyum süreci bitti. Oyuna giren ve oyundan çıkanın fark etmediği, yedek ile as ayrımının kalmadığı bir takım oluyoruz. İçeride oynayacağımız maçları kazanmamız lazım. Rakiplerimizin aldığı sonuçlarla ilgilenmeden göbek bağımızı kendimiz keseceğiz. Bu anlamda çocuklar istediğimizi yapıyor. Daha iyi olmasını beklediğimiz oyuncular var." değerlendirmesinde bulundu.

Çocuk istismarına ilişkin de görüşlerini aktaran Ümit Özat, "İdam cezası gelecek. Çocuk istismarına kalkışıyorsa Taksim'in ortasında sallandıracaksın." diye konuştu.

- Tuna: "Hamle yaptık olmadı"

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, erken yedikleri gol ve 10 kişi kalmalarının planlarını değiştirdiğini belirtti.

Karşılaşmanın 3. dakikasında gol yemeleri ve 30. dakikada da 10 kişi kalmalarıyla maç içinde değişikliğe gittiklerini aktaran Tuna, "Ofansif anlamda kendimizi güçlendirmeye çalışmamız zaafa dönüştü. Beraberlik ve galibiyet için hamle yaptık ama o da olmadı." diye konuştu.

Kazanmaları durumunda haftayı 5. sırada tamamlayacaklarına dikkati çeken Tuna, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bunu istemeye devam edeceğiz. Göztepe'yi sezon sonunda en iyi yerde bulundurmak istiyoruz. Gençlerbirliği'nin topu rakibe bıraktığında etkili bir takım olduğunu biliyorduk. Biz topa sahip olduk ama yaratıcı olamadık. İkinci yarı başladı, 5 maçtır oynuyoruz. Herkes puan kaybediyor. Beraberlik sayıları artmaya başladı. Biz iyi bir takımız, bunu biliyoruz. Bazen istediğiniz hiçbir şey oyunun akışında futbolda gerçekleşmiyor."