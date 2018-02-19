Ümit Özat: "Bunları Taksim'de sallandırmak lazım"
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe'yi 3-0 mağlup ettikleri maçta, planlarında başarılı olduklarını söyledi.
Özat, Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kazanmak güzel. Goller çalıştığımız yerden geldi. İyi gidiyoruz. Bir gün aradan sonra Medipol Başakşehir maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.
Kırmızı-siyahlı ekibin yenilmezlik serisinin bir gün sona ereceğini vurgulayan Özat, "Gol yemediğimiz her maç bizim için galibiyet değerinde. Yeni transfer olan oyuncuların uyum süreci bitti. Oyuna giren ve oyundan çıkanın fark etmediği, yedek ile as ayrımının kalmadığı bir takım oluyoruz. İçeride oynayacağımız maçları kazanmamız lazım. Rakiplerimizin aldığı sonuçlarla ilgilenmeden göbek bağımızı kendimiz keseceğiz. Bu anlamda çocuklar istediğimizi yapıyor. Daha iyi olmasını beklediğimiz oyuncular var." değerlendirmesinde bulundu.
Çocuk istismarına ilişkin de görüşlerini aktaran Ümit Özat, "İdam cezası gelecek. Çocuk istismarına kalkışıyorsa Taksim'in ortasında sallandıracaksın." diye konuştu.
- Tuna: "Hamle yaptık olmadı"
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, erken yedikleri gol ve 10 kişi kalmalarının planlarını değiştirdiğini belirtti.
Karşılaşmanın 3. dakikasında gol yemeleri ve 30. dakikada da 10 kişi kalmalarıyla maç içinde değişikliğe gittiklerini aktaran Tuna, "Ofansif anlamda kendimizi güçlendirmeye çalışmamız zaafa dönüştü. Beraberlik ve galibiyet için hamle yaptık ama o da olmadı." diye konuştu.
Kazanmaları durumunda haftayı 5. sırada tamamlayacaklarına dikkati çeken Tuna, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bunu istemeye devam edeceğiz. Göztepe'yi sezon sonunda en iyi yerde bulundurmak istiyoruz. Gençlerbirliği'nin topu rakibe bıraktığında etkili bir takım olduğunu biliyorduk. Biz topa sahip olduk ama yaratıcı olamadık. İkinci yarı başladı, 5 maçtır oynuyoruz. Herkes puan kaybediyor. Beraberlik sayıları artmaya başladı. Biz iyi bir takımız, bunu biliyoruz. Bazen istediğiniz hiçbir şey oyunun akışında futbolda gerçekleşmiyor."
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:35
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Galatasaray'da Bursaspor mesaisi başladı
Toplam 1
Yorum
umut arena da paf takımı çıksa bile taraftar maçı aldırır.önemli olan deplasmanda kendi imkanlarıyla maçları da kazanmak.yoksa şampiyonluk hayal.
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K.Paşa'dan sert yanıt! G.Saraylılar ağlıyor...
Toplam 16
Yorum
A.B1905 Doğru söylüyorsunuz Nursal bey.karşınızdaki takıma takım demek için bin şahit lazım ne sistem ne taktik nede ruh nede oyun.hepsi SIFIR SIFIR
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Devir teslim!
Toplam 11
Yorum
JUPP H. resmen
Ümit Özat: "Bunları Taksim'de sallandırmak lazım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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