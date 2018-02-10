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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    daha çok sevindi’

    ‘Hopf daha çok sevindi’
    G.Birliği'nde kupa maçında 'a karşı kaleye geçen, alt yapıdan yetişen Taha Cengiz Demirtaş, takımın as kalecisi Hopf'la yaşadığı diyaloğu anlattı. 23 yaşındaki genç eldiven, kaleyi koruyacağını öğrendiğinde İsveçli file bekçisinin kendisinden çok sevindiğini söyledi. , 'u geçmek için de elinden geleni yapacağını vurguladı.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:36
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