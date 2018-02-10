‘Hopf daha çok sevindi’
G.Birliği'nde kupa maçında Beşiktaş'a karşı kaleye geçen, alt yapıdan yetişen Taha Cengiz Demirtaş, takımın as kalecisi Hopf'la yaşadığı diyaloğu anlattı. 23 yaşındaki genç eldiven, kaleyi koruyacağını öğrendiğinde İsveçli file bekçisinin kendisinden çok sevindiğini söyledi. Taha, Hopf'u geçmek için de elinden geleni yapacağını vurguladı.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:36
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
‘Hopf daha çok sevindi’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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