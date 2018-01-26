Süper Lig 19'uncu hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği sahasında Atiker Konyaspor'u konuk etti. 51'inci dakikada 10 kişi kalan Gençlerbirliği, karşılaşmayı Sessegnon ve Alper'in golleriyle 2-1 kazandı.

13'üncü dakikada Atiker Konyaspor sol taraftan Orkan ile kullandığı köşe vuruşunda, Yatabare'nin kafa vuruşu, kaleci Hopf'un ellerinde kaldı.



27'nci dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Yatabare, Orkan'ı gördü. Orkan'ın savunmanın arasından çektiği şut kaleci Hopf'ta kaldı.



28'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sessegnon'un şutu kaleci Serkan'da kaldı.



38'inci dakikada sağ taraftan yapılan ortaya Yatabare kafa ile vurdu. Kaleye giden topa Ahmet Oğuz eliyle müdahale edince Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.



39'uncu dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Skubıc topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 0-1.



46'ncı dakikada sol taraftan gelen ortada Skuletic'in pasında Sessegnon'un çektiği şut, önce Petar Fılıpovıc'e, ardından direğe çarparak ağlara gitti: 1-1.



51'inci dakikada Gençlerbirliği'nin atağında topsuz alanda Aleksandar Scekıc, Moke'ye kasti dirsek atınca karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.



66'ncı dakikada Sessegnon'un kullandığı serbest vuruşta Alper Uludağ kafa ile topu ağlara gönderdi: 2-1.



83'üncü dakikada ceza sahası içinde Skubıc'in ortasında Yatabere kafa ile topu kale yerine auta gönderdi.



Maçta başka pozisyon olmadı. 39 dakika sahada 10 kişi mücadele eden Gençlerbirliği yeni transferi Stephane Sessegnon'un bir gol bir asistle oynadığı karşılaşmayı 2-1 kazanan taraf oldu.